Volley A2/M – Per Cuneo c’è il bis in casa: contro Castellana Grotte una sfida per decollare

Seconda partita consecutiva in casa per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, che dopo aver regolato senza grossi patemi la Tinet Prata di Pordenone vede aumentare la difficoltà dell’avversario. Sabato sera alle 20 sarà infatti di scena al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta la BCC Castellana Grotte, terza ad un solo punto dalla vetta ma anche con una partita in meno.

I pugliesi hanno dovuto rinviare la loro sfida della nona giornata contro la Delta Group Porto Viro a causa di alcune positività al Covid tra i veneti e tornano dunque a una partita ufficiale dopo 14 giorni. Nulla andrà a cambiare nei valori in campo delle due formazioni, distanti ora solamente due punti. I cuneesi si presentano a questo big match con un roster di nuovo al completo e con la certezza di aver reso il palazzetto un luogo finora inespugnato ed in cui hanno offerto tante buone prestazioni.

Servirà tutto per aver ragione di Castellana Grotte, che può vantare due ex importanti come lo schiacciatore Nicola Tiozzo ed il libero Andrea Marchisio. Dal lato biancoblu l’ultimo turno ha visto il ritorno in campo dell’opposto Santangelo, apparso in recupero e certamente candidato a riprendersi il suo posto da titolare e da difference-maker.

In una particolare giornata in cui cinque sfide su sette si giocano di sabato, la capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia torna in campo dopo lo stop forzato per covid ospitando una Consar RCM Ravenna coinvolta dal “valzer dei palleggiatori” della settimana e che presenta in cabina di regia il 47enne Natale Monopoli. In testa c’è anche la Agnelli Tipiesse Bergamo, la quale ospita la Cave Del Sole Lagonegro.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 10

Agnelli Tipiesse Bergamo – Cave Del Sole Lagonegro (sabato)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – BCC Castellana Grotte (sabato)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar RCM Ravenna (sabato)

Tinet Prata di Pordenone – Consoli McDonald’s Brescia (sabato)

Conad Reggio Emilia – Pool Libertas Cantù (sabato)

Kemas Lamipel Santa Croce – HRK Motta di Livenza

Delta Group Porto Viro – Videx Yuasa Grottazzolina

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA