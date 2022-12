Un allenamento speciale per gli atleti di Amico Sport con le “Gatte” di Cuneo Granda Volley

Una vigilia di un big match diversa dal solito per le giocatrici della Cuneo Granda S.Bernardo che sabato 3, prima del consueto allenamento pomeridiano ne hanno svolto un altro, quello con gli atleti Special Olympics dell’associazione cuneese Amico Sport.

Se martedì 29 novembre le gatte avevano fatto visita agli atleti di Amico Sport durante il loro allenamento di pallavolo nella palestra inclusiva “Paolo Mosconi” presso la sede di Amico Sport, sabato 3 gli atleti Special Olympics sono venuti nella casa delle gatte non per assistere a una partita, ma per scendere in campo con loro proprio nella Giornata internazionale delle persone con disabilità. L’allenamento, articolato in tre giochi che hanno toccato emotivamente tutti i partecipanti, si inserisce nel progetto di welfare e inclusione sociale #WeAreFamily lanciato da Cuneo Granda Volley e Granda Volley Academy nella primavera del 2021. Il progetto, che gode del supporto del main partner Intesa Sanpaolo, rappresentato da Riccardo Chiapello, direttore commerciale imprese Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, è realtà anche grazie al sostegno delle istituzioni locali, su tutte il Comune di Cuneo (presenti la sindaca Patrizia Manassero, il vice sindaco Luca Serale e l’assessore allo Sport Valter Fantino), la Fondazione CRC, rappresentata dal presidente Ezio Raviola, e la Provincia di Cuneo (presente il consigliere Davide Sannazzaro).

Le strade di Cuneo Granda Volley e Amico Sport, associazione cuneese affiliata all’ente di promozione sportiva Libertas che aderisce al movimento Special Olympics Italia, si sono incrociate tempo fa. Lo scorso 12 febbraio sedici atleti di Amico Sport sono scesi in campo con le giocatrici di Cuneo e Novara in occasione del derby piemontese, mentre il 16 maggio due giocatrici di Cuneo Granda Volley, la capitana Noemi Signorile e il libero Alice Gay, hanno preso parte alla tappa cuneese della Torch Run di Special Olympics Italia. In estate è poi arrivato il coinvolgimento di Amico Sport nel progetto #WeAreFamily, che nei prossimi mesi ogni martedì pomeriggio vedrà due giocatrici della Cuneo Granda S.Bernardo partecipare agli allenamenti di pallavolo di Amico Sport.

DINO VERCELLI, PRESIDENTE CUNEO GRANDA VOLLEY «Sono molto contento e orgoglioso di questo allenamento condiviso in una giornata dal valore simbolico così forte. Quest’anno siamo riusciti a centrare uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati in partenza, ossia quello di portare le nostre giocatrici nelle palestre dove operano le associazioni e le cooperative coinvolte. Siamo consapevoli che c’è ancora tanto lavoro da fare nel Cuneese, in Liguria, dove il progetto è nato, e anche in altri territori come l’Emilia-Romagna e la Lombardia che si sono mostrati interessati; per crescere ancora sarà fondamentale il supporto delle istituzioni e del main partner Intesa Sanpaolo, che ha creduto fortemente fin da subito al progetto».

FEDERICO BERTAINA, VICE PRESIDENTE AMICO SPORT «Venire al palazzetto, dove veniamo ogni domenica a vedere i nostri idoli, nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, è particolarmente significativo, ma va sottolineato soprattutto quello che Amico Sport fa quotidianamente, ossia permettere a ragazzi con disabilità di praticare sport con ragazzi senza disabilità. Condividere questo campo con le giocatrici della Cuneo Granda S.Bernardo per questo momento di sport e di gioco è motivo di gioia per i ragazzi e per tutti noi».

