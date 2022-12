Il Lotto premia il Piemonte con vincite per oltre 39mila euro. Come riporta Agipronews, si festeggia a Torino con due vincite, una da 14.750 euro e una da 12.475 euro, mentre a Sommariva del Bosco, sono stati vinti 12.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 977 milioni dall’inizio dell’anno.

cs