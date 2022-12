Calcio a 5, serie A2: per l’Elledì Futsal ecco Bruninho

La società Elledí Futsal UnipolGlass è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive di Bruno Pio Scordino, per tutti Bruninho.

Il laterale classe 2001 arriva in Piemonte, con la formula del prestito, dopo un lungo trascorso nel Bovalino. Nella formazione calabrese, Bruninho è cresciuto fino a diventare uno dei protagonisti della prima squadra nei campionati nazionali.

Nonostante la giovane età può vantare una carriera di tutto rispetto: la vittoria del campionato di Serie C1, una stagione in Serie B e le ultime tre in A2. Nella seconda categoria nazionale ha collezionato 9 reti.

Il talento del laterale non è passato inosservato agli addetti ai lavori, tanto che in passato è stato selezionato dalla rappresentativa della propria regione e, nella scorsa estate, ha vestito la maglia della Nazionale italiana di Minifootball, in occasione del campionato europeo.

Bruninho, che sarà a disposizione di mister Giuliano già dalla prossima gara, è concentrato sulla sua prima esperienza lontano da casa: “Spero di fare bene con questa maglia e di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio anno!“. Si ringrazia la societá Bovalino Calcio a 5 per il buon esito dell’operazione.

cs