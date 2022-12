Alba: domenica 11 dicembre al Teatro Sociale “G. Busca” tornano gli Oblivion con lo spettacolo “Oblivion Rhapsody”

Domenica 11 dicembre 2022, alle ore 21.00, la stagione del Teatro Sociale “G. Busca” continua con un appuntamento di “Musica a Teatro” che riporta sul palco albese gli Oblivion nel loro ultimo spettacolo “Oblivion Rhapsody”.

Uno show per festeggiare l’anniversario dei loro primi dieci anni di tournée insieme: cinque voci, una chitarra e miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a prendere nuova vita.

Per la prima volta gli Oblivion, Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, salgono sul palco nudi e crudi per distruggere e reinventare le loro hits, dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli altri.

“Oblivion rhapsody” è un gigantesco bigino delle performance più amate e imitate. Si parte dalle famose parodie dei classici della letteratura, passando per la dissacrazione della musica a colpi di risate: un viaggio entusiasmante che ripercorre anni di raffinate e folli sperimentazioni, senza soluzione di continuità, in lungo e in largo, di palo in frasca. Lo spettacolo riunisce tutto il meglio (e il peggio) del loro repertorio, una carrellata allucinata e visionaria che collega mondi mai avvicinati prima d’ora.

Scrive Giorgio Gallione nelle sue note di regia: “Riguardandoli ripenso sempre ai “valori” che Calvino suggerisce come fondamentali nelle sue Lezioni Americane: leggerezza, rapidità, esattezza, molteplicità, visibilità. E tanto serio divertimento. Perché senza gioia, le parole e le musiche, hanno i piedi di piombo.”

I biglietti della stagione 2022/2023 sono in vendita: