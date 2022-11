Volley C/F – El Gall strappa un punto a Playasti, Libellula un set ad Almese; male Vicoforte

Continua il momento negativo delle formazioni cuneesi che disputano la Serie C femminile di pallavolo. Dopo le tre sconfitte del settimo turno ne sono arrivate altrettante nell’ottavo, sebbene ci siamo motivi di ottimismo per tutte e tre le compagini.

Lotta ma non riesce a concretizzare pienamente El Gall, che in casa lascia via libera al Club76 Playasti. Le giovani di coach Arduino si trovano avanti per due volte, ma in entrambe le occasioni l’Under 16 astigiana dell’ex Silvia Asola recupera, per poi imporsi 15-11 al tiebreak. Per le albesi forse del rammarico per una partita alla portata ma anche la certezza di aver fatto dei passi avanti importanti a livello di gioco. Anche in classifica il punto conquistato permette ad El Gall di agganciare due squadre a sette punti, con Playasti a un solo punto di distacco.

C’è vita anche in casa Libellula Volley, che strappa un set alla temibile Isil Volley Almese Massi. Le giovani braidesi partono forte nella sfida casalinga, vincendo la prima frazione salvo poi spegnersi un po’ alla distanza permettendo alle forti ospiti di conquistare partita e tre punti. Nel secondo set la Libellula parte ancora avanti ma subisce la rimonta delle esperte avversarie, mentre negli ultimi due parziali Almese resta sempre avanti con margine. Prossimo impegno delle ragazze di coach Relato la trasferta in casa della Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli.

Non esce bene dalla sfida di alta classifica il Vicoforte Volley Ceva Bam, che cede di schianto alla Cascina Capello Chieri. La formazione di coach Pagliuca non riesce a trovare contromisure alle forti avversarie, che conquistano i tre punti che permettono loro l’aggancio in classifica. Il 3-0 ed i parziali raccontano bene la serata difficile delle vicesi, poco efficaci in tutti i fondamentali. Le ragazze di Vicoforte sono ora attese dalle giovanissime della In Volley Piemonte, in un match nel quale potranno far valere la loro esperienza.

In testa continua a stupire la capolista Unionvolley Pinerolo, che non molla ma anzi travolge proprio In Volley. Alle sue spalle Almese resta a -2. Risale forte la A.F. Volley, che mette sempre più nei guai una Vol-ley Academy Volpiano ancora a secco di punti dopo 8 giornate.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 8

Mts Ser Santena 95 – G.S. Sangone Nichelino 3-0 (25-19, 25-21, 25-22)

Vol-ley Academy Volpiano – A.F. Volley 0-3 (21-25, 15-25, 10-25)

El Gall – Club76 Playasti 2-3 (25-20, 23-25, 25-20, 20-25, 11-15)

Unionvolley Pinerolo – In Volley Piemonte 3-0 (25-19, 25-21, 25-11)

Vicoforte Volley Ceva Bam – Cascina Capello Chieri 0-3 (21-25, 13-25, 19-25)

Pallavolo Montalto Dora – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli (26-24, 25-18, 12-25, 18-25, 12-15)

Libellula Volley – Isil Volley Almese Massi 1-3 (25-19, 17-25, 19-25, 15-25)

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Unionvolley Pinerolo 23 Isil Volley Almese Massi 21 Mts Ser Santena 95 18 A.F. Volley 15 Cascina Capello Chieri 15 Vicoforte Volley Ceva Bam 15 In Volley Piemonte 13 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 12 Club76 Playasti 8 G.S. Sangone Nichelino 7 Libellula Volley 7 El Gall 7 Pallavolo Montalto Dora 7 Vol-ley Academy Volpiano 0

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 9

G.S. Sangone Nichelino – Unionvolley Pinerolo

A.F. Volley – Mts Ser Santena 95

Club76 Playasti – Vol-ley Academy Volpiano

Isil Volley Almese Massi – El Gall

Cascina Capello Chieri – Pallavolo Montalto Dora

In Volley Piemonte – Vicoforte Volley Ceva Bam

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Libellula Volley