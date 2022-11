Volley A2/F – Tre di fila per la LPM Bam Mondovì, Trentino travolge Busto Arsizio nel big match

Non si ferma più la LPM Bam Mondovì, che sconfiggendo per 3-1 la Bsc Materials Sassuolo conquista la terza vittoria consecutiva. Tutti e tre i successi sono arrivati per di più negli ultimi otto giorni, rendendo dunque trionfale una settimana pesante e caratterizzata da tre partite.

La sfida di domenica contro le sassolesi, però, non è stata una passeggiata come si prevedeva. Le ospiti, pur senza Pistolesi e con Busolini a mezzo servizio, hanno però dato battaglia dopo un inizio contratto e conquistato meritatamente un set con il loro sistema di gioco a tre centrali che tanti grattacapi ha creato a tutte le avversarie giocate finora. MVP dell’incontro è stata la palleggiatrice della LPM Beatrice Giroldi, entrata in sostituzione di Takagui e subito efficace a trovare le intese con le sue compagne.

Per la formazione monregalese è ora in arrivo la trasferta in casa della Volley Hermaea Olbia. La sfida si disputerà domenica alle ore 16 (e non alle 17) per permettere al “Puma” di rientrare già in serata.

Guardando la classifica, la LPM Bam Mondovì con questo successo si issa al quarto posto solitario, staccando proprio Sassuolo e portandosi ad una sola lunghezza dalla Futura Giovani Busto Arsizio, uscita con le ossa rotte dal big match contro una Itas Trentino in stato di grazia. In testa veleggia tranquillamente la Valsabbina Millenium Brescia, che concede solo le briciole proprio ad Olbia e aumenta il distacco sulle inseguitrici a cinque punti.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 8

Club Italia-Chromavis Eco Db Offanengo 3-1 (25-21, 27-29, 25-16, 25-22)

Itas Trentino-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-21, 30-28, 25-10)

Lpm Bam Mondovì-Bsc Materials Sassuolo 3-1 (25-17, 25-18, 25-27, 25-20)

Emilbronzo 2000 Montale-Tecnoteam Albese Volley Como 3-1 (25-21, 23-25, 25-9, 25-19)

Orocash Lecco-D&A Esperia Cremona 1-3 (29-31, 25-19, 16-25, 14-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-15, 25-21, 25-22)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Valsabbina Millenium Brescia 22 Itas Trentino 17 Futura Giovani Busto Arsizio 16 Lpm Bam Mondovì 15 D&A Esperia Cremona 14 Bsc Materials Sassuolo 12 Volley Hermaea Olbia 11 Orocash Lecco 9 Emilbronzo 2000 Montale 6 Tecnoteam Albese Volley Como 7 Chromavis Eco Db Offanengo 6 Club Italia 6

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 9

Futura Giovani Busto Arsizio – D&A Esperia Cremona

Volley Hermaea Olbia – Lpm Bam Mondovì

Itas Trentino – Emilbronzo 2000 Montale

Chromavis Eco Db Offanengo – Orocash Lecco

Bsc Materials Sassuolo – Club Italia

Tecnoteam Albese Volley Como – Valsabbina Millenium Brescia