Alba: inaugurata la nuova sede territoriale di Fratelli d’Italia (FOTO e VIDEO)

Sabato 26 novembre, è stata inaugurata la nuova sede del Circolo Territoriale di Alba di Fratelli d’Italia. Nei locali di corso Michele Coppino 31 A, a fare gli onori di casa sono stati Giulio Abbate, coordinatore cittadino («L’apertura di questa sede è sicuramente un punto di partenza in vista delle prossime elezioni comunali»), ed Emanuele Bolla, assessore comunale al Turismo, il quale ha dichiarato: «Noi di Fratelli d’Italia, abbiamo fatto dei sacrifici nell’ambito dell’attività amministrativa comunale, ma sono stati ripagati con la compattezza della coalizione e con l’Assessorato al Turismo. Adesso ci aspetta un grande lavoro per consolidare l’azione di governo cittadino, ma siamo pronti, come dice la nostra leader, Giorgia Meloni. Desideriamo portare in Comune persone nuove, competenti, preparate e per bene in modo da assicurare tante energie per la crescita del territorio».

Poi hanno preso la parola Fabrizio Comba, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Bongioanni, capogruppo in Consiglio Regionale del partito co-fondato dal cuneese Guido Crosetto, e Marcello Coppo, deputato astigiano. Hanno inviato i propri saluti, non potendo partecipare per motivi istituzionali, la parlamentare e sindaco di Argentera, Monica Ciaburro, e il sindaco di Alba, Carlo Bo.

Presenti tra il numeroso pubblico i membri del Direttivo Territoriale di Fratelli d’Italia, Roberto Russo, coordinatore di Fratelli d’Italia per la zona di Alba, Bra, Langhe e Roero e attuale direttore di Confapi Cuneo, già assessore in Provincia, Alberto Deninotti, coordinatore provinciale del gruppo giovanile del partito, Giovanni Crosetto, nipote di Guido e capogruppo di FdI in Consiglio Comunale a Torino e Rocco Pulitanò, capogruppo in Consiglio a Mondovì, oltre a Liliana Allena, presidente della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Nel finale, è intervenuto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Questa la parte conclusiva del suo discorso: «Ringrazio Fratelli d’Italia per la fiducia che mi ha dato tre anni fa, nell’ambito della coalizione, e per come lavoriamo in Regione: seguendo i vostri consigli e lavorando insieme so che facciamo il bene del Piemonte».