Prima Categoria – Tre Valli e Monregale possono continuare a fare bene e “aiutare” l’Ama Brenta Ceva

Giornata di campionato numero dodici per il girone F del campionato di Prima Categoria. Scendono ovviamente in campo anche le formazioni monregalesi, tutte strenuamente impegnate nei rispettivi obiettivi. Ma in questa giornata i loro destini potrebbero incrociarsi un po’ di più.

La capolista Tre Valli finisce il suo filotto di quattro partite contro le formazioni dalla seconda alla quinta posizione in classifica con l’invidiabile bottino di 10 punti e un vantaggio di sei lunghezze sul duo all’inseguimento composto da Monregale e Saviglianese. Gli italo-brasiliani di mister Damnjanovic abbassano in questa giornata l’asticella della difficoltà andando a incontrare la Montatese, invischiata nella zona retrocessione con 10 punti in 11 gare, frutto di due vittorie e quattro partite.

La formazione di Montà aveva iniziato malissimo la stagione, ottenendo due punti in sei gare. Le successive quattro hanno però portato in dono otto punti, prima della netta sconfitta in casa dell’Area Calcio Alba Roero per 3-0. Il Tre Valli dovrà fare attenzione a non far scendere anche l’asticella dell’attenzione, e continuare a spingere forte, come visto a tratti in queste giornate.

Seconda in classifica, la Monregale ospita in quel di Mondovì il Bisalta in un quasi derby contro un’avversaria in questo momento un po’ in difficoltà. La formazione di Chiusa Pesio arranca in classifica con 13 punti, ed ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate. Per i ragazzi di mister Giuliano, che festeggia anche la convocazione del giovane difensore Mulassano nella Rappresentativa Regionale Juniores, una chiave di volta sarà mantenere la solidità difensiva, con soli 7 gol concessi in 11 gare.

Mister Giuliano è conscio delle insidie che la sfida offre:

“È una squadra, quella che andiamo ad affrontare, che ho visto giocare in Coppa Piemonte e mi era piaciuta molto per intraprendenza e capacità di stare in campo. Sarà quindi una partita che dobbiamo prendere con le molle: dovremo stare attenti e dovremo reggere il ritmo che il Bisalta sa tenere per tutta la durata dell’incontro. Oltretutto arrivano da tre sconfitte consecutive e avranno certamente la voglia di ricominciare a fare punti.”

Se Tre Valli e Monregale facessero il loro, potrebbero indirettamente aiutare l’Ama Brenta Ceva, rinvigorito dalla cura del neo mister Sergio Sciolla, che ha portato una vittoria di spessore sulla Saviglianese ed un quasi sgambetto proprio alla Monregale. I cebani potrebbero fare un ulteriore passo in avanti in classifica, sebbene la sfida al Boves MDG Cuneo, faccia parte di un trittico di partite contro squadre da altissima classifica. L’Ama Brenta ha però dimostrato di potersela giocare contro avversarie più blasonate e proverà a farlo anche in questa occasione.