Volley C/F – “Riscatto” è la parola d’ordine per Vicoforte, El Gall e Libellula

Dopo le sconfitte della settima giornata, le formazioni cuneesi della Serie C femminile di pallavolo hanno la possibilità di trovare pronta rivincita: tutte ritornano a giocare in casa, ma nessuna può dire di avere una sfida sulla carta facile.

Ad esempio il Vicoforte Volley Ceva Bam caduto ad Almese, deve vedersela con la Cascina Capello Chieri, che in classifica si trova solamente tre punti più in basso. Per le ragazze di coach Pagliuca sarà importante trasformare il rammarico per una sconfitta di strettissima misura al tiebreak in voglia di dimostrare di potersela giocare di nuovo con un’altra formazione di alta classifica.

La stessa Isil Volley Almese Massi che ha fermato Vicoforte sarà l’avversaria di giornata della Libellula Volley. Le braidesi non sono in un periodo brillante e sono reduci da quattro sconfitte consecutive che le hanno risucchiate in piena zona salvezza. Per contro le torinesi sono seconde in classifica e lanciate dopo la vittoria contro le vicesi. Il pronostico non dà certamente favorite le braidesi, le quali però hanno giocatrici giovani ma di qualità che nella serata giusta possono fare male.

Punti salvezza pesanti, infine, nella sfida tra El Gall e Club76 Playasti. Le albesi di coach Arduino si presentano con un punto in più rispetto alle “Under” astigiane, le quali però hanno messo in grande difficoltà la capolista Pinerolo nell’ultimo turno. El Gall può in ogni caso dare grande battaglia in questa sfida ed ha tutte le carte in regola per giocarsela ad armi pari.

In cima alla classifica, l’imbattuta Unionvolley Pinerolo accoglie la In Volley Piemonte in una partita tra due formazioni tanto giovani quanto di qualità: pinerolesi favorite, anche alla luce della sconfitta nell’ultimo turno contro Montalto Dora. Cerca punti per risalire in classifica anche la A.F. Volley, in casa della Vol-ley Academy Volpiano ancora a zero punti.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 8

Mts Ser Santena 95 – G.S. Sangone Nichelino

Vol-ley Academy Volpiano – A.F. Volley

El Gall – Club76 Playasti

Unionvolley Pinerolo – In Volley Piemonte

Vicoforte Volley Ceva Bam – Cascina Capello Chieri

Pallavolo Montalto Dora – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

Libellula Volley – Isil Volley Almese Massi

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA