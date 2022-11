Volley A2/F – IL PUNTO: Trento non si ferma più, bene Mondovì! E domani si torna in campo

Rimangono in testa Brescia e Roma dopo la settima giornata del Campionato di Serie A2. Nel Girone A, le leonesse superano Cremona, rimanendo a +3 su Busto Arsizio vincente contro Olbia. Trento si stacca dal gruppone raggiungendo il terzo posto grazie allo 0-3 contro Offanengo, mentre Sassuolo viene fermata dall’ottima Lecco al tie-break. Mondovì espugna la casa di Montale mentre Albese torna al successo contro il Club Italia.

Dominio assoluto per la Futura Giovani Busto Arsizio, che va ben oltre i pronostici schiantando la Volley Hermaea Olbia con un netto 3-0 al PalaBorsani. La partita non è mai in discussione per le cocche, che partono fortissimo e soprattutto non abbassano mai la tensione, un difetto che nelle prime gare stagionali è costato qualche punto alle ragazze di Amadio.

È servito poco tempo alla Tecnoteam Albese Volley Como per dimenticare la caduta contro Olbia: al PalaFrancescucci bastano tre set per chiudere la partita contro il Club Italia. Le azzurrine provano ad impensierire le padrone di casa, ma la regia di Nicolini, MVP dell’incontro, è precisa e consente alle attaccanti di esprimersi al meglio.

Coach Venco l’aveva presentata come una partita complicata e effettivamente così è stata: la BSC Materials Sassuolo subisce la prima sconfitta casalinga e contro l’ostica Oro Cash Lecco cede 2-3. Bellissimo match al PalaPaganelli, che vede le padrone di casa portarsi avanti due volte e le ospiti rispondere sempre presenti, mostrando ancora una volta le abilità della squadra a disposizione di coach Milano, senza dubbio tra le più belle sorprese stagionali. A decidere l’incontro è il tie-break privo di una delle protagoniste, la solita Pistolesi costretta però ad uscire anticipatamente per crampi, ma comunque autrice di 21 punti, due in più della compagna Manfredini.

Nuovo stop casalingo per l’Emilbronzo 2000 Montale, che si arrende davanti alla forza dell’LPM BAM Mondovì. Non riesce l’impresa alle nerofucsia allenate da coach Ghibaudi, che lottano ma alla fine devono cedere al maggior livello tecnico delle avversarie. Nonostante una falsa partenza, Fronza e compagne riescono a pareggiare l’incontro con un’ottima prova di carattere nel secondo parziale. Alla lunga, però, è venuta fuori tutta la qualità delle monregalesi capitanate da Bisconti. Alla fine Mondovì torna a casa col bottino pieno dal “PalaMagagni”, e prosegue la sua risalita verso le zone alte della classifica.

Quinta vittoria consecutiva e primato confermato in classifica per la Valsabbina Millenium Brescia, che rende più facile del previsto la partita contro l’U.S. Esperia Cremona.

Non si ferma più l’Itas Trentino che mette in fila il quarto successo consecutivo superando in quattro set l’ostacolo rappresentato dalla Chromavis Eco DB Offanengo. Una cavalcata sontuosa quella delle ragazze di coach Saja, sempre più vicine alle posizioni nobili della classifica.

SERIE A2 – 7° GIORNATA

GIRONE A

Mercoledì 23 novembre ore 19.00

Futura Giovani Busto Arsizio-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-15, 25-17, 25-18)

Mercoledì 23 novembre ore 20.30

Tecnoteam Albese Volley Como-Club Italia 3-0 (25-22, 25-18, 25-15)

Bsc Materials Sassuolo-Orocash Lecco 2-3 (25-16, 22-25, 26-24, 22-25, 9-15)

Emilbronzo 2000 Montale-Lpm Bam Mondovi’ 1-3 (16-25, 25-18, 21-25, 17-25)

U.S. Esperia Cremona-Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (17-25, 16-25, 20-25)

Chromavis Eco Db Offanengo-Itas Trentino 0-3 (14-25, 21-25, 22-25)

GIRONE A

Valsabbina Millenium Brescia 19 (6 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 16 (6 – 1); Itas Trentino 14 (4 – 3); Bsc Materials Sassuolo 12 (4 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 12 (4 – 3); Volley Hermaea Olbia 11 (4 – 3); U.S. Esperia Cremona 11 (3 – 4); Orocash Lecco 9 (3 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 7 (3 – 4); Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 – 5); Emilbronzo 2000 Montale 6 (2 – 5); Club Italia 3 (1 – 6).

IL PROSSIMO TURNO

SERIE A2 – 8° GIORNATA

GIRONE A

Sabato 26 novembre ore 16.00

Club Italia – Chromavis Eco Db Offanengo

Domenica 27 novembre ore 17.00

Orocash Lecco – U.S. Esperia Cremona

Emilbronzo 2000 Montale – Tecnoteam Albese Volley Como

Lpm Bam Mondovi’ – Bsc Materials Sassuolo

Itas Trentino – Futura Giovani Busto Arsizio

Domenica 27 novembre ore 18.00

Valsabbina Millenium Brescia – Volley Hermaea Olbia