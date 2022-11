L’Associazione Octavia con il contributo della Regione Piemonte e la Fondazione CRC organizza una serie di appuntamenti per famiglie dal titolo “La storia l’è bela, fa piasì cuntela – Vuoi che te la racconti?” tra i mesi di dicembre e gennaio.

Attraverso le visite animate teatralizzate si cerca di realizzare nuovi percorsi di visita ed esperienze laboratoriali che prevedono non solo l’approccio conoscitivo, ma anche quello artistico e narrativo. Con questo approccio l’obiettivo è di coinvolgere il visitatore, facendogli vivere il luogo, appieno, respirandolo e immergendosi completamente in esso. L’animazione è volta a rendere l’ospite non soltanto spettatore ma attore attivo e partecipe nel percorso.

Le visite animate teatralizzate rivolte a famiglie e bambini, in collaborazione con DialogArt, che ha già avuto modo di sperimentarle in diversi contesti, verteranno sul racconto del territorio facente parte dell’Associazione Octavia, valorizzando e raccontando le tradizioni, gli antichi usi e le peculiarità distintive dei vari comuni, facendo anche riferimento ai termini piemontesi e al dialetto che qui la fa da padrona, in uno scambio interculturale tra affermazione e mediazione.

I temi che guidano le visite-teatralizzate sono diversi per i comuni coinvolti. Si inizierà il 3 dicembre con Revello: storia e marchesi. Il 17 dicembre sarà la volta di Faule: ricette tipiche e gastronomia. Il 6 gennaio a Cavallerleone: mestieri e produzioni e infine il 21 gennaio a Villafalletto: riti e religione.

Gli appuntamenti si svolgeranno a partire dalle ore 15.

Per maggiori info e prenotazioni 320 061 6965 (anche Whatsapp).

cs