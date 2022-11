Juniores Nazionale A: ardua sfida per il Bra a Ligorna, il Fossano va a Sanremo

Dodicesima giornata del campionato di Juniores Nazionale A che vede le due cuneesi, Bra e Fossano, impegnate in liguria in due sfide difficili.

Due trasferte insidiose per le due cuneesi del campionato, il Bra affronterà la seconda della classe: il Ligorna.

Il Fossano invece, sempre in Liguria, affronterà la Sanremese, squadra interessante dai risultati però altalenanti.

È intervenuto, ai nostri microfoni, mister Giuseppe Zucco per parlare della gara che attende i blues e di questo suo primo periodo sulla panchina del Fossano.

“È stata una scelta che fin dall’inizio volevo fare perché oltre a lavorare sui giovani si lavora anche in sinergia con tutto lo staff, volevo collaborare con mister Viassi e crescere con un percorso tra i giovani. Alcuni ragazzi li conoscevo già ed il primo impatto è stato positivo, ho tantissimo entusiasmo e loro hanno tanta voglia di fare e di rialzarsi.

La prima gara a Sestri l’abbiamo giocata bene, schierandoci a 3 dietro lavorando di sacrificio. Anche nei match dopo abbiamo fatto bene a parte qualche piccola sbavatura, la squadra è in crescita ed è un piacere allenarla.

Per domani abbiamo deciso di studiare gli altri ma in primis trovare le nostre idee e lavorarci su. È normale studiare l’avversario, soprattutto domani con una squadra come la Sanremese che sta facendo bene ma non bisogna dimenticarsi di concentrarsi prima su se stessi.

Sarà una gara difficile ma dobbiamo essere consci della nostra forza, la squadra può dire la sua ogni settimana e domani non sarà da meno.”