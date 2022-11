Domenica il big-match Pineto-Savigliano, Dutto: “Vedremo a che punto siamo”

Tempo di big-match per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che chiuderà domenica sera un mese di novembre di sole gare d’alta classifica rendendo visita all’Abba Pineto, per la partita-clou del nono turno della Serie A3 Credem Banca.

C’è carica in casa biancoblu, dopo il bel successo ottenuto a Belluno, come confermato da capitan Francesco “Ciccio” Dutto: “Noi stiamo bene e siamo sereni. Finora il lavoro ha pagato e ci ha permesso di metterci nella condizione di poter affrontare questo tipo di partite senza pressione. Ci siamo costruiti un cuscinetto di classifica che ci permette di giocare più spensierati, pur sapendo che in questo campionato bastano davvero due passi falsi per ritornare a navigare in acque meno tranquille”.

Intanto, in Abruzzo sarà una vera “prova del 9” per i saviglianesi: “Conosciamo tutte le qualità della loro squadra, ricca di giocatori da top-club. Credo che sarà un banco di prova importante per noi, perchè ci permetterà di capire a che punto siamo se rapportati a uno dei migliori roster dell’intera Serie A3”.