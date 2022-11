A Savigliano ultimo appuntamento per i “Concerti della domenica – aperitivi in musica”

L’Associazione Amici della Musica di Savigliano presenta l’edizione 2022 dei “Concerti della domenica – Aperitivi in musica”. Giunti alla 36° edizione, gli appuntamenti si svolgeranno a Palazzo Taffini fino a domenica 27 novembre con la direzione artistica del Maestro Ubaldo Rosso. Negli anni è stato mantenuto l’identico format: quattro eventi, un’ora di ascolto con artisti provenienti da ogni parte del mondo e al termine di ogni concerto l’aperitivo offerto con vini selezionati. I concerti si svolgeranno alle ore 10,50.

L’ultimo appuntamento è previsto per domenica 27 novembre: Silvano Minella al violino e Falvia Brunetto al pianoforte suonano musiche di J.S. Bach – W.A. Mozart – E. Grieg.

Johan Sebastian Bach Sonata in si bemolle maggiore BWW 443 (Largo. Allegro, Andante, Allegretto)

Wolfgang Amadeus Mozart Sonata in si bemolle maggiore KV 454 (Largo. Allegro, Andante, Allegretto)

Eduard Grieg Sonata in fa maggiore op.24 (Allegro giusto, Adagio molto espressivo, Scherzo)

Silvano Minella. Ha compiuto gli studi a Milano, ottenendo poi il diploma di merito all’Accademia Chigiana di Siena sotto la guida di Franco Gulli. Ospite dei più famosi teatri del mondo – dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano – e dei più noti festival, svolge un’intensa attività concertistica internazionale in tutta Europa, Canada, Stati Uniti, Brasile e Australia come solista, in duo, con il Nuovo Trio Fauré e con i complessi cameristici “I Solisti di Milano” e ”I Solisti di Cremona”. Violino di spalla di importanti orchestre, ha fatto parte dei più noti ensembles (Virtuosi di Roma, Masterplayers, Società Corelli, Ensemble Garbarino, Sestetto Italiano).

Già titolare della cattedra di violino presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, è sovente chiamato a tenere masterclass e a far parte di giurie in concorsi nazionali ed internazionali. E’ dedicatario di numerose composizioni di importanti autori contemporanei. Ha inciso per le case discografiche Dynamic e Discantica. Suona un violino di Mattia Albani del 1695.

Flavia Brunetto. Conclusi con il massimo dei voti gli studi al Conservatorio di Musica di Udine, si è contemporaneamente laureata in lettere classiche presso l’Università di Trieste con il massimo dei voti e la lode. Si è perfezionata con illustri pianisti quali M. Horszowski, J. Demus, W. Panhofer e M. Campanella. Affermatasi in diversi concorsi, ha effettuato numerose registrazioni televisive e radiofoniche ed ha tenuto concerti in tutta Europa, Cina, Giappone e Stati Uniti (Tokyo, Pechino, Monaco, Vienna, Lubiana, Salisburgo, Barcellona ecc.) come solista e con prestigiose orchestre tra cui l’Orchestra Filarmonica di Zagabria, l’Orchestra di San Pietroburgo, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra di Madrid, il Collegium Musicum, il Tokyo Strings Ensemble. E’ stata ospite di festival quali Les Floraisons Musicales, Öst-West Festival, Nancy Festival, KotorArt, Ravello Festival, Julitafestivalen in Svezia, Festival Internacional de Toledo ecc.

Ha suonato in duo con musicisti di grande fama quali Jörg Demus (i Concerti di Bach e di Mozart per due pianoforti e orchestra), Michel Lethiec, Edson Elias, Emil Klein e le prime parti dei “Solisti Veneti”, dei Solisti di Milano e dei “Salzburger Solisten”. Si occupa anche di musicologia, curando pubblicazioni e saggi critici. E’ invitata a far parte di giurie di concorsi pianistici internazionali, titolare di cattedra presso il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine è attualmente la direttrice.

Ufficio Stampa: 333 430 97 09 – [email protected]

Ingresso €. 10,00

Soci Amici della Musica €. 5,00

Studenti €. 1,00

Con il contributo di

MINISTERO DELLA CULTURA

REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE CRTORINO

FONDAZIONE CRSAVIGLIANO

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO