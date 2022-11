Mostra d’arte “VERSO CARAVAGGIO – La luce del tormento”

Un viaggio per conoscere Caravaggio partendo dalla fine della tormentata vita del maestro lombardo. La mostra ruota intorno all’esposizione del “San Giovannino Giacente” ed è ideata e organizzata da Piemonte Musei in collaborazione con l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe e l’Associazione Insieme di Cuneo e curata da Roberta Lapucci, storica dell’arte e restauratrice fiorentina. L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno dell’Associazione Be Local. La mostra rimarrà aperta fino al 29 gennaio 2023.

L’idea della mostra è quella di raccontare la vita di Caravaggio attraverso una delle opere meno conosciute dell’artista ma dal profondo valore simbolico. Intorno ad essa è stato creato un progetto multimediale e interattivo volto ad offrire una visita multisensoriale in cui i visitatori possano sentirsi parte dello vita e delle opere del maestro. L’esposizione prevede un tour composto da proiezioni, tavoli interattivi, video informativi e ricostruzioni tridimensionali ed olografiche.

La mostra allestita all’interno della chiesa di San Domenico ad Alba sarà inaugurata sabato 26 novembre alle 11,30. L’accesso all’inaugurazione è libero.

cs