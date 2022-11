Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Via ai Quarti di Finale! Spicca la sfida tra Olimpic Saluzzo e Langa

Dopo la prima fase a gironi ritorna con i Quarti di Finale la Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria.

Tra le quattro gare spicca sicuramente la sfida tra Olimpic Saluzzo, ormai un habitues della manifestazione, ed il Langa. Una sfida inedita per la stagione tra due formazioni che non potranno incontrarsi sicuramente nella regular season appartenendo a due raggruppamenti differenti. I saluzzesi giungono all’appuntamento dopo la sconfitta patita per mano del Bagnasco mentre i langaroli arrivano galvanizzati dal successo che ha consentito loro di avvicinarsi alla vetta.

Il Piazza, ex capolista del Girone G di Seconda Categoria, cerca di ripartire dopo il ko dell’ultimo turno affrontando tra le mura amiche un Albatros Savigliano che si sta confermando tra le squadre top della Terza Categoria Girone B.

Proprio i mattatori del Piazza, ovvero il San Benigno, saranno protagonisti di questo mercoledi di Coppa Piemonte nel match esterno contro il Dogliani in una sfida che promette scintille.

Si prospetta molto interessante, infine, la sfida tra Sanfrè e Villafalletto. I padroni di casa sono in piena lotta per la zona altissima della classifica nel Girone A di Terza Categoria mentre gli ospiti, dopo la sconfitta contro il Valvermenagna, intendono far valere la categoria di appartenenza in un match, comunque, tutt’altro che semplice.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Il Programma dei Quarti di Finale

Dogliani – San Benigno

Piazza – Albatros Savigliano

Olimpic Saluzzo – Langa

Sanfrè – Villafalletto