Alba, convocato per il 29 novembre il Consiglio Comunale – L’ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente Domenico Boeri ha convocato il Consiglio comunale di Alba martedì 29 novembre 2022, alle ore 17:00, nella sala consiliare “Teodoro Bubbio” del palazzo comunale.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale “Città di Alba” della piattaforma YouTube.

ORDINE DEL GIORNO

Proposte di deliberazione che si sottopongono all’approvazione del Consiglio comunale:

RELAZIONE DEL PRESIDENTE:

Surrogazione del Consigliere Rosanna MARTINI, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO.

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.

APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 28 SETTEMBRE 2022.

RELAZIONE DELL’ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO:

Settima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022-2024 e contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024, relativo alla sezione strategica 2020-2024 ed alla sezione operativa 2022-2024.

RELAZIONE DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI:

D.Lgs. 50/2016 – “Programma triennale 2022-2024” ed “Elenco Annuale 2022” dei Lavori Pubblici.

Approvazione 6ª modifica.

RELAZIONE DELL’ASSESSORE ALL’URBANISTICA:

Variante Parziale n. 12 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 7, della L.R.P. 56/77 e s.m.i. – Controdeduzione alle osservazioni e approvazione.

Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione degli artt. 33 e 34 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. relativo alle sanzioni per opere abusive non demolibili.

RELAZIONE DEL SINDACO, ASSESSORE AI SERVIZI LEGALI:

Complesso immobiliare sito in Alba, loc. Piana Biglini, via Garelli n. 98/2 – Proposta di acquisto – Autorizzazione.

Acquisizione area di proprietà privata sita in via Carlo Cencio – Autorizzazione.

Concessione in uso all’A.T.C. – Agenzia Territoriale per la Casa – Piemonte Sud di un complesso immobiliare di proprietà del Comune di Alba – Autorizzazione.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE:

Gruppi consiliari – Determinazioni.

Commissioni consiliari permanenti – Commissione permanente del regolamento.

Sostituzione componente. Ricostituzione.

ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI.