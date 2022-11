“Il meraviglioso mondo di Natale” torna a Mondovicino: IL PROGRAMMA COMPLETO

Da venerdì 25 novembre a lunedì 26 dicembre 2022, il Parco Commerciale di Mondovicino ospiterà nuovamente “Il meraviglioso mondo di Natale”. Un viaggio fantastico, per adulti e bambini, all’interno della magia della ricorrenza più attesa dell’anno. All’uscita del casello autostradale di Mondovì (CN) dell’autostrada Torino-Savona, troverà spazio il quartier generale di Babbo Natale che ha assecondato il desiderio di Mamma Natale ed ha scelto, consultando il grande mappamondo magico con l’elfo saggio, Alabaster Snowball, proprio il Piemonte!

Inizia così la storia che ha condotto il quartier generale dal Polo Nord all’Italia. Luogo ideale in cui trovare regali bellissimi, calore, luci e tanti cuori gentili e gioiosi. Nell’ampia area commerciale, una superficie di circa 400 mila metri quadri, trovano spazio lo Shopping Center & Retail Park, il Mondovicino Outlet Village, l’Ipercoop e gli Specialist Stores. Una varietà unica che offre ampia scelta alle migliaia di visitatori, in arrivo nella Città di Mondovì non solo per shopping ma anche per conoscere le eccellenze enogastronomiche e le bellezze architettoniche del Monregalese.

Diversi ed entusiasmanti i ‘capitoli’ della storia: dalla Casa di Babbo Natale al magico mondo degli Elfi con la casa, il mercatino e la piazza a loro dedicata, sino alle animazioni ed alla grande parata. Un fitto calendario di appuntamenti accompagnerà i visitatori del Parco Commerciale fino alla Festività più attesa dell’anno. Il tutto con la possibilità di incontrare Santa Claus ed imbucare la letterina presso l’ufficio postale, divertirsi con balli animati, applaudire i figuranti della Sfilata musicale di Babbo Natale con Mamma Natale, Alabaster Snowball, gli Elfi, la Renna Rudolph, la Regina delle Nevi, la Fata Confetto, il Principe Schiaccianoci, il Pinguino Brino e l’Orsetto Candito.

L’esordio degli intrattenimenti previsti a 30 giorni esatti dal natale, venerdì 25 novembre, durante la giornata dedicata al Black Friday. Ecco il dettaglio degli appuntamenti:

LA CASA DI BABBO NATALE

Location: Mondovicino Outlet Village, Piazza G. Jemina

Entra nella magica casa, incontra Babbo Natale e imbuca la letterina all’ufficio postale. Ad accoglierti ci saranno la Renna Rudolph, il Capo Elfo Alabaster Snowball, l’Elfa Cannella, l’Elfo Castagna

e tanti altri personaggi.

Ogni giorno alle ore 16 Mamma Natale narrerà una fiaba

Orari apertura:

Novembre: 25, 26 e 27

Dicembre: 3-4 e dal 8 al 11; 17-18, dal 22 al 24

Orario: 11.00 – 19.00

LA CASA DEGLI ELFI

Location: Mondovicino Shopping Center & Retail Park, Piazzetta Centrale

Ad accoglierti ci saranno l’Elfo Caramello, l’Elfa Cioccolata, la mascotte del signor Zenzero e la Volpe birichina

Ogni giorno alle ore 15 ci saranno i balli animati sulle canzoni del Meraviglioso Mondo di Natale

Orari apertura:

Novembre: 25, 26 e 27

Dicembre: 3 – 4 e dal 8 al 11; 17-18, dal 22 al 24

Orario: 11.00 – 19.00

IL MERCATINO DEGLI ELFI

Location: Mondovicino Outlet Village, Piazza Fontana

Il tradizionale mercatino di natale ospitato nelle tipiche casette di legno

Orari apertura:

Novembre: 25, 26 e 27

Dicembre: 3 – 4 e dal 8 al 11; 17-18, dal 22 al 26 (chiuso: 25 dicembre)

Orario: 11.00 – 19.00

LA PIAZZA DEGLI ELFI

Location: Mondovicino Shopping Center & Retail Park, Galleria del Centro Commerciale.

Orari apertura:

dal 7 dicembre al 24 dicembre

orario 9.30 – 20.00

LE ANIMAZIONI E LA GRANDE PARATA

ANIMAZIONI: per le vie di Mondovicino animazioni con la gang degli Elfi che regalerà i palloncini logati e intratterrà i passanti

LA GRANDE PARATA DI NATALE: sfilata musicale di Babbo Natale con Mamma Natale, Alabaster Snowball, gli Elfi, la Renna Rudolph, la Regina delle Nevi, la Fata Confetto, il Principe Schiaccianoci e tanti altri personaggi che animeranno tutto il Parco Commerciale tra canti, danze, saluti e sorprese.

Dicembre: 3-4; dal 8 al 11; 17-18;

Orari animazioni: dalle ore 11 alle ore 19

Orari parata: dalle ore 17

PROGRAMMA ANIMAZIONI

Sabato 3 dicembre

dalle ore 11.00

LA FAVOLOSA CORTE DEGLI ELFI GIULLARI: Giocoleria, animazione e risate!

dalle ore 14.00

TEDDY ‘ S FAMILY: Una coccolosa famiglia di Orsetti British a passeggio

GLI SPIRITI ARCANI: Travolgenti elfi suonatori di musica antica.

NATALE AD HOGWARDS: La scuola di magia più famosa e amata del mondo arriva a Mondovicino!

Domenica 4 dicembre

dalle ore 11.00

IL MUSICARRELLO divertente carrello musicale a spasso per le vie del Centro con il Leone Giramondo e l’allegra Gang degli Elfi di Babbo Natale per un saluto, un abbraccio, una foto e un dono ai bambini di ogni età!

dalle ore 14.00

THE CHRISTMAS BLUE FANFARE sfilata itinerante di Sbandieratori, Musici e Majorettes in eleganti costumi natalizi.

LA REGINA D’INVERNO E LA SLITTA INCACANTA: Su una maestosa slitta d’epoca sfila una bellissima regina con i suoi magici compagni animali

SUONI DEL NORD: L’elfa della musica in concerto d’Arpa Celtica nella Casa di Babbo Natale.

TEDDY ‘ S FAMILY: Una coccolosa famiglia di Orsetti British a passeggio.

I VALOROSI PIRATI DEI SETTE NATALI: Una sgangherata ciurma di bucanieri alla ricerca del Natale perduto.

Giovedì 8 dicembre

dalle ore 11.00

IL MUSICARRELLO divertente carrello musicale a spasso per le vie del Centro con il Leone Giramondo e l’allegra Gang degli Elfi di Babbo Natale per un saluto, un abbraccio, una foto e un dono ai bambini di ogni età!

dalle ore 14.00

GLI INARRESTABILI PIRATI DEI SETTE NATALI una sgangherata ciurma di bucanieri alla ricerca del Natale perduto.

TEDDY’S FAMILY: Una coccolosa famiglia di Orsetti British a passeggio.

LA REGINA D’ INVERNO E LA SLITTA INCACANTA: Su una maestosa slitta d’epoca sfila una bellissima regina con i suoi magici compagni animali

CHRISTMAS CAROLS eleganti Cantori di Natale in splendidi costumi vittoriani.

Venerdì 9 dicembre

dalle ore 11.00

IL MUSICARRELLO divertente carrello musicale a spasso per le vie del Centro con il Leone Giramondo e l’allegra Gang degli Elfi di Babbo Natale per un saluto, un abbraccio, una foto e un dono ai bambini di ogni età!

dalle ore 14.00

TEDDY’S FAMILY: Una coccolosa famiglia di Orsetti British a passeggio.

LA DOLCE CLARA E IL PRINCIPE SCHIACCIANOCI: tradizionale fiaba di Natale danzata.

NATALE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE: Alice e i più amati personaggi del famoso racconto di Lewis Carrol festeggiano il Natale a Mondovicino.

Sabato 10 dicembre

dalle ore 11.00

IL MUSICARRELLO divertente carrello musicale a spasso per le vie del Centro con il Leone Giramondo e l’allegra Gang degli Elfi di Babbo Natale per un saluto, un abbraccio, una foto e un dono ai bambini di ogni età!

dalle ore 14.00

CHRISTMAS LIVE ROCK: Il Natale suona il Rock

BELLE E LA BESTIA MAGICO NATALE riuscirà il vero amore a spezzare l’incantesimo?

MARY POPPINS E L’ALLEGRA CREW DEGLI SPAZZACAMINI la magia della tata più coinvolgente di tutti i tempi con le evoluzioni di esilaranti ballerini spazzacamini.

BRASS PARADE: Una travolgete band di ottoni, generatori di musica felice

Domenica 11 dicembre

dalle ore 11.00

LA FAVOLOSA CORTE DEGLI ELFI GIULLARI: Giocoleria, animazione e tante risate in mini spettacoli itineranti dove lo spettatore diventa protagonista!

dalle ore 14.00

GLI SPIRITI ARCANI: Travolgenti elfi suonatori di musica antica.

LES MONTGOLFIÈRES: Una gioiosa parata piena di colori di travolgenti artisti internazionali sui trampoli con splendidi costumi da mongolfiera.

LA REGINA D’INVERNO E LA SLITTA INCANTATA: Su una maestosa slitta d’epoca sfila una bellissima regina con i suoi magici compagni animali

TEDDY ‘ S FAMILY: Una coccolosa famiglia di Orsetti British a passeggio.

SUONI DEL NORD: L’elfa della musica in concerto d’Arpa Celtica nella Casa degli Elfi.

Sabato 17 dicembre

dalle ore 11.00

IL MUSICARRELLO divertente carrello musicale a spasso per le vie del Centro con il Leone Giramondo e l’allegra Gang degli Elfi di Babbo Natale per un saluto, un abbraccio, una foto e un dono ai bambini di ogni età!

dalle ore 14.00

ANNA E ELSA DAL REGNO DI GHIACCIO le impavide sorelle principesse danzano con il pupazzo di neve Olaf sulle note delle loro famose canzoni.

LA REGINA D’INVERNO E LA SLITTA INCACANTA: Su una maestosa slitta d’epoca sfila una bellissima regina con i suoi magici compagni animali

CHRISTMAS CAROLS eleganti Cantori di Natale in splendidi costumi vittoriani.

TEDDY’S FAMILY: Una coccolosa famiglia di Orsetti British a passeggio.

Domenica 18 dicembre

dalle ore 11.00

LA FAVOLOSA CORTE DEGLI ELFI GIULLARI: Giocoleria, animazione e tante risate in mini spettacoli itineranti dove lo spettatore diventa protagonista!

dalle ore 14.00

BIANCANEVE E LA MELA INNEVATA chi è la più bella del reame?

LA SLITTA INCACANTA: Tutta la magia delle Fiabe su una maestosa slitta d’epoca.

BELLE E LA BESTIA MAGICO NATALE: Riuscirà il vero amore a spezzare l’incantesimo?

MARY POPPINS E L’ALLEGRA CREW DEGLI SPAZZACAMINI la magia della tata più coinvolgente di tutti i tempi con le evoluzioni di esilaranti ballerini spazzacamini.

c.s.