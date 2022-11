Villanova Mondovì, tanto pubblico per l’edizione 2022 di “BEE – formaggi di montagna” (FOTO E VIDEO)

Una splendida giornata di sole e tante persone hanno salutato la domenica dell’edizione 2022 di “BEE – formaggi di montagna” a Villanova Mondovì. La manifestazione, ovviamente incentrata sulla parte enogastronomica e sull’allevamento ovocaprino, ha quest’anno voluto dotarsi di un’impronta culturale forte, a partire da giovedì 11, con un incontro che ha coinvolto Marta Cartabia, ministro della Giustizia uscente, l’ex brigatista Adriana Faranda e la giornalista Maria Agnese Moro, figlia dello statista Aldo.

Ma è la domenica il piatto forte dell’evento, incentrata sulle tre principali anime storiche che da sempre caratterizzano BEE, giunto alla nona edizione: la tradizionale rassegna zootecnica della pecora frabosana-roaschina e delle razze ovicaprine in piazza della Rimembranza, il Mercato del Gusto di Slow Food tra corso Marconi, via Roma e via XX Settembre e la fiera mercatale di Santa Caterina in corso Marconi.

Ad impreziosire l’intera giornata, poi, la presentazione del libro “Una volta sola” di Mario Calabresi (in dialogo con Cesare Martinetti, già vicedirettore de “La Stampa”, in piazza della Rimembranza), lo show culinario con Andrea Larossa dell’omonimo ristorante torinese premiato anche quest’anno con la Stella Michelin, l’incontro “Storie di uomini e formaggi. Degustazione guidata di formaggi ovicaprini e racconti di agricoltura eroica” (a cura di Coldiretti Cuneo, Campagna Amica e ARA Piemonte, in piazza della Rimembranza) e l’irriverente spettacolo “Lilumania” con gli immancabili Trelilu, in piazza Filippi.

Il ricco programma è stato premiato da una grande affluenza di pubblico fin dal mattino: tutti hanno potuto apprezzare le varie proposte che hanno animato Villanova Mondovì. Un successo, dunque, per l’organizzazione, premiata anche da un meteo soleggiatissimo che sta accompagnando tutta la giornata.

LA FOTOGALLERY