Promozione: Benarzole-Carignano e Villafranca-Sommariva i big-match! Derby a Busca e Morozzo

Il penultimo weekend di gare nel mese di novembre, propone un’undicesima giornata del girone C di Promozione ricca di incroci interessanti.

Occhi puntati sulla sfida della capolista, con il Csf Carmagnola che parte favoritissimo in casa contro l’Atletico Racconigi, alla ricerca di punti vitali dopo il ko contro l’Infernotto e un inizio di gestione Cellerino che non ha ancora dato la svolta.

Il big-match andrà invece in scena a Benarzole, con i padroni di casa che attendono il Carignano in un vero e proprio spareggio per il secondo posto, che potrebbe favorire ancora una volta gli uomini di Contieri.

Guarda con interesse all’incrocio narzolese il Busca, che, dopo aver raccolto solo un punto in tre partite, cerca riscatto nell’inedito derby della Granda in casa della Santostefanese, a sua volta bisognosa di punti dopo la sconfitta di Pinasca.

Sogna altri tre punti, invece, il San Sebastiano, che contro il Pancalieri Castagnole parte favorito e non vuole smettere di sognare. Con una vittoria, gli arancioneri supererebbero sicuramente almeno una delle prime quattro.

Uno degli incroci di cartello andrà in scena, poi, a Villafranca, con i ragazzi di Perlo che ospitano il Sommariva Perno in un vero e proprio spareggio per continuare a inseguire i playoff.

Chiudono tre scontri diretti nella seconda metà di classifica. Il più incerto a Bagnolo Piemonte, con l’Infernotto che prova a trovare continuità contro il Villastellone Carignano, appena due punti sopra.

Ma sarà testa a testa anche a Scarnafigi, con gli uomini di Giordana che, forti del colpaccio di Borgo San Dalmazzo, attendono il Pinasca, distante appena tre punti.

Infine, il derby Azzurra-Pedona, incrocio tra due squadre che, per ragioni diverse, cercano una virata dopo alcune settimane non facilissime.