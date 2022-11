Ospiti, incontri e un pubblico caloroso: il bilancio di Scrittorincittà 2022 è assolutamente positivo

Si chiude oggi un’edizione ricchissima di scrittorincittà, la XXIV. Dopo due anni particolari e necessariamente adattati alle difficoltà della pandemia, scrittorincittà è finalmente tornata completamente in presenza, con 189 incontri e 221 ospiti.

“La sfida era tornare ai tempi che furono, aggiornati e con uno sguardo al futuro: noi lo abbiamo fatto e la città ci ha seguito. Era pronta” ha dichiarato Cristina Clerico, Assessora alla Cultura della città di Cuneo. “I giorni del festival sono il culmine di un percorso lungo un anno, a partire da quello intrapreso dalla Biblioteca con le scuole. Ci ha stupito in particolare la preparazione delle studentesse e degli studenti, persino superiore al passato.”

Un’edizione intensa, vissuta completamente in presenza, la cui forza è data anzitutto dai contenuti, dalla riflessione sul presente, dalla ricerca di un senso in quello che facciamo, vediamo, pensiamo. Gli incontri hanno avuto come filo conduttore il tema ARIA: così come l’aria è leggera e trasparente ma consistente e solida (tanto che su di essa si appoggiano gli aerei per volare), gli incontri del festival sono stati contraddistinti tutti da una leggerezza profonda, nella ricerca di una maggiore consapevolezza sui grandi temi che oggi ci interpellano.

“Questo accendino di Giovanni Falcone che porto sempre in tasca accenderà la fiaccola dei giovani per mantenere sempre vivo il desiderio di legalità e di civiltà,” ha detto Pietro Grasso nella conclusione del suo incontro, forte e commovente. È la responsabilità che scrittorincittà desidera prendersi.

Leggere è allenare questo desiderio. La riapertura della libreria del festival ha soddisfatto il desiderio di lettura. Il compleanno importante di fondazione della Biblioteca Civica, che compie 220 anni (è stata istituita nel 1802) è una coincidenza felice che corona la voglia di ripresa e di fare sempre meglio, per le generazioni future. Proprio in questi giorni è stato consegnato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova biblioteca in Palazzo Santa Croce.

Il pubblico, quello cittadino ma non solo, ha risposto con grande entusiasmo, perfino oltre le previsioni: vivo interesse per gli incontri legati all’attualità e ai grandi temi della contemporaneità. Tanti, tantissimi i giovani, che si sono sentiti interpellati e coinvolti, e non solamente negli incontri più espressamente destinati a loro.

Le scuole, dall’infanzia alla maturità, si sono sentite da subito coinvolte, con passione e grande senso di partecipazione: gli incontri a loro dedicati sono andati velocemente esauriti e ragazzi e ragazze si sono presentati agli incontri preparati e curiosi.

Folta partecipazione alle serate al Teatro Toselli, con i protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’attualità italiani: Ernesto Assante, Roberta Giallo, Pietro Grasso, Federico Taddia nel ricordo di Margherita Hack, Marquica, Makkox e Valerio Aprea, Pif. Tornano anche gli autori internazionali, quest’anno più numerosi che mai: Jack Meggitt-Phillips (UK), Björn Larsson (Svezia), Marie-Aude Murail (Francia), Kevin Brooks (UK), Marie Vingtras (Francia), Bonnie Garmus (USA), David Quammen (USA), Yeva Skalietska (Ucraina), Miriam Toews (Canada), Maki Hasegawa (Giappone).

Il festival è tornato nelle storiche sedi della città di Cuneo, tra cui il Centro Incontri della Provincia, di nuovo protagonista della manifestazione, ma anche in nuovi spazi particolarmente funzionali e belli, come la sala Michele Ferrero di Confindustria e il polo educativo Rondò dei Talenti. E tra i luoghi significativi e importanti, sono ritornati anche gli incontri alla Casa Circondariale: un’attenzione civile imprescindibile.

Complice anche il sole, l’intera città si è dimostrata accogliente e disponibile per autori e autrici, che come sempre hanno accolto il calore di Cuneo con emozione e gratitudine. Hanno scoperto una città che non conoscevano ancora.

Yeva Skalietska, dodicenne fuggita dai bombardamenti dell’Ucraina in guerra e rifugiata a Dublino, ospite di scrittorincittà proprio nell’ultima mattina del festival per presentare il suo diario, ha pronunciato una delle frasi più forti e indimenticabili: “Il cielo sopra a Cuneo è bellissimo. E soprattutto non è un cielo pericoloso”. È un invito alla pace, e alla responsabilità di tutti, che parte dalla conoscenza e dall’affetto per le storie degli altri.

Scrittorincittà si è concluso stasera, come di consueto al Teatro Toselli, con l’incontro di Pif Credevo fosse amore invece era un algoritmo.

