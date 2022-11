Volley A2/M – Cuneo a Santa Croce per guarire dal mal di trasferta, impegni facili per le prime

L’ottava giornata della Serie A2 maschile di pallavolo vede la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo impegnata in casa della Kemas Lamipel Santa Croce. La formazione di coach Giaccardi ha un’altra occasione di guarire dalla “trasfertite” che l’ha colpita in questo inizio di stagione con tre sconfitte per 3-1 in tre partite lontane dalla “Granda”.

I presupposti che accompagnano questa trasferta toscana, però, sono totalmente diversi: il successo per 3-0 ottenuto contro la capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia potrebbe aver sbloccato definitivamente i cuneesi: il livello di gioco mostrato sabato e la caparbietà messa in campo potrebbero essere segnali di una nuova consapevolezza di poter competere contro tutti.

Dall’altra parte della rete i toscani hanno interrotto contro Porto Viro una striscia di quattro sconfitte consecutive che li aveva pesantemente frenati dopo un inizio brillante. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18 di domenica e sarà preceduto, nella giornata, dal “rinnovo” del gemellaggio tra le tifoserie delle due squadre, storicamente amiche.

Nell’anticipo di sabato sera la capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia cercherà riscatto dallo stop di Cuneo in casa della Delta Group Porto Viro. Alle sue spalle la Agnelli Tipiesse Bergamo proverà a non perdere contatto domenica, sempre in trasferta, contro la Videx Yuasa Grottazzolina. Impegno abbordabile anche per la terza, la BCC Castellana Grotte, in casa dell’incostante Conad Reggio Emilia.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 8

Delta Group Porto Viro – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (sabato)

Cave Del Sole Lagonegro – Consoli McDonald’s Brescia

Videx Yuasa Grottazzolina – Agnelli Tipiesse Bergamo

Conad Reggio Emilia – BCC Castellana Grotte

Pool Libertas Cantù – HRK Motta di Livenza

Kemas Lamipel Santa Croce – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo

Consar RCM Ravenna – Tinet Prata di Pordenone

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA