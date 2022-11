Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì non può sbagliare con il Club Italia; Trentino ospita la sorpresa Sassuolo

Torna a giocare in casa dopo due trasferte consecutive la LPM BAM Mondovì. La formazione monregalese ospita il Club Italia in una nuova settimana da tre partite. Mercoledì sera le “Pumine” saranno in Emilia in casa della Emilbronzo 2000 Montale per poi tornare al Palamanera domenica 27 contro la Bsc Materials Sassuolo dell’ex coach Maurizio Venco.

La sfida contro le azzurrine riveste già una grande importanza per Mondovì, che non è partita in modo ottimale, con tre sconfitte in cinque partite. Il Club Italia, però, ha solo ottenuto una vittoria finora, piegando 3-1 la Orocash Lecco. Come da tradizione il club federale è formazione che coinvolge alcune delle migliori atlete under 18 italiane, ed è composto da atlete nate tra il 2004 ed il 2007.

La LPM Bam Mondovì parte con i favori del pronostico in questo incontro e nell’ambiente si respira la voglia di dare continuità alla buona partita di Brescia, seppur chiusa con una sconfitta. Bisogna però prestare attenzione alla verve del Club Italia, che in stagione è stato in grado di mettere in difficoltà e strappare set a rivali blasonate.

Nelle altre partite, facile impegno per la capolista Valsabbina Millenium Brescia, in casa contro la Chromavis Eco Db Offanengo. Molto più complicato l’impegno per una delle due seconde, la Bsc Materials Sassuolo, ospite di una Itas Trentino in rimonta e vogliosa di scalare altre posizioni in classifica. Trasferta anche per la Futura Giovani Busto Arsizio, che percorrerà i pochi chilometri che la separano dalla Orocash Lecco.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 6

U.S. Esperia Cremona – Emilbronzo 2000 Montale

Itas Trentino – BSC Materials Sassuolo

Valsabbina Millenium Brescia – Chromavis Eco DB Offanengo

LPM BAM Mondovì – Club Italia

Volley Hermaea Olbia – Tecnoteam Albese Volley Como

Oro Cash Lecco – Futura Giovani Busto Arsizio

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA