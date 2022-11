Volley C/F – Vicoforte, El Gall e Libellula, tripla trasferta ad alto rischio

Non sarà un sabato facile per le tre formazioni cuneesi nella Serie C femminile di pallavolo. Tutte saranno impegnate in trasferte complicate, contro avversarie di livello e contro cui servirà dare il massimo per portare a casa il risultato.

Il Vicoforte Volley Ceva Bam, terzo in classifica, rende visita alla Isil Volley Almese Massi seconda con due punti di vantaggio. Supponendo un successo della Unionvolley Pinerolo in casa del Club76 Playasti (anche se proprio le vicesi avrebbero qualcosa da dire in merito), le ragazze di coach Pagliuca hanno bisogno di una vittoria per non lasciar scappare la coppia di testa. Le torinesi, però, non perdono ormai da un mese e l’unico stop è arrivato al tiebreak contro la sempre ostica In Volley Piemonte. Per il resto solo vittorie da tre punti.

Dopo il secondo successo stagionale ottenuto lo scorso sabato, El Gall va ad affrontare A.F. Volley, che la precede di tre punti in classifica. La formazione di San Mauro Torinese ha interrotto contro Vicoforte una striscia di tre vittorie consecutive e sarà certamente ansiosa di tornare al successo. Per contro le albesi di coach Arduino devono replicare l’ultima buona prestazione, ma hanno l’obbligo di prestare attenzione all’esperienza delle prossime avversarie.

Non è il miglior periodo per la Libellula Volley, che dal successo del 22 ottobre contro la Vol-ley Academy Volpiano ha ottenuto un solo punto. Le braidesi saranno impegnate sul campo della Mts Ser Santena 95, quarta in classifica a 12 punti e probabilmente una delle squadre più agguerrite della categoria. L’impresa è ardua per le giovani libellule, chiamate ad una risposta importante dopo le difficoltà delle ultime gare.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 7

Mts Ser Santena 95 – Libellula Volley

G.S. Sangone Nichelino – Vol-ley Academy Volpiano

A.F. Volley – El Gall

Club76 Playasti – Unionvolley Pinerolo

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Cascina Capello Chieri

Isil Volley Almese Massi – Vicoforte Volley Ceva Bam

In Volley Piemonte – Pallavolo Montalto Dora

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA