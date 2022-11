Coppa Italia Promozione: ufficiali i quarti di finale, si giocheranno a marzo

Sul comunicato ufficiale del Comitato Piemonte-VdA diramato ieri, tra le tante altre cose, sono anche stati resi noti gli abbinamenti dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione.

Come pre-annunciato in fase di definizione del regolamento, il Pedona, unica cuneese ancora in corsa, se la vedrà con il Pancalieri Castagnole. Gara d’andata il 2 marzo a Pancalieri, ritorno il 16 dello stesso mese a Borgo San Dalmazzo.

Coppa Italia Promozione – Il programma dei quarti di finale

Bulè Bellinzago-Ceversama Biella

Caselle-Lascaris

Pancalieri Castagnole-Pedona

Pastorfrigor Stay-Castellazzo Bormida

Coppa Italia Promozione 2022/23 – Il programma

Primo turno: 4/9 e 15/9

Secondo turno (16esimi): 29/9 e 13/10

Terzo turno (Ottavi): 27/10 e 10/11

Quarti di finale: 2/3 e 16/3

Semifinali: 30/3 e 13/4

Finale: data da definire, in campo neutro