Volley A2/M – L’impresa di Cuneo contro la capolista Vibo Valentia vale il quarto posto in classifica

La svolta. Potrebbe essere questo il significato più importante della grande vittoria ottenuta sabato sera dalla BAM Acqua S.Bernardo Cuneo contro la capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Si sono viste infatti tutte le caratteristiche della squadra dei coach Giaccardi e Gallesio, dalla tecnica alla resistenza, fino al grande cuore di rimontare per ben due volte parziali negativi. Ed anche un Simone Parodi a pieno regime, con una squadra finalmente in salute.

I cuneesi hanno saputo tenere testa ad una ottima formazione come quella calabrese in maniera quasi inaspettata, andando sotto nel primo e nel secondo set anche in modo pesante, salvo poi recuperare e chiudere con lucidità con il minimo scarto. Top scorer ed MVP della serata l’opposto di Cuneo Santangelo, che chiude con 21 punti.

Con questi tre punti Cuneo si issa al quarto posto in classifica, compiendo un deciso passo in avanti. Va però detto che la classifica è molto corta: sono cinque le squadre in quella posizione con 11 punti, nonché nove quelle comprese tra 11 e 8. La prossima sfida per i cuneesi è prevista per la prossima domenica in casa della Kemas Lamipel Santa Croce.

Vibo Valentia rimane prima e vede la sua prima inseguitrice avvicinarsi. Questa, però, a sorpresa non è la BCC Castellana Grotte, scivolata inaspettatamente in casa contro la Pool Libertas Cantù. Si tratta invece della Agnelli Tipiesse Bergamo, che si è imposta per 3-1 contro la HRK Motta di Livenza ultima in classifica.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 7

BCC Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù 1-3 (26-28, 23-25, 25-18, 22-25)

Kemas Lamipel Santa Croce – Delta Group Porto Viro 3-1 (29-31, 25-22, 25-19, 25-23)

Cave Del Sole Lagonegro – Consar RCM Ravenna 1-3 (17-25, 25-27, 25-16, 17-25)

Agnelli Tipiesse Bergamo – HRK Motta di Livenza 3-1 (25-22, 25-22, 26-28, 25-16)

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (30-28, 25-23, 25-21)

Consoli McDonald’s Brescia – Conad Reggio Emilia 2-3 (25-23, 16-25, 25-14, 17-25, 14-16)

Tinet Prata di Pordenone – Videx Yuasa Grottazzolina 3-2 (25-22, 25-20, 20-25, 19-25, 15-9)

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 17 Agnelli Tipiesse Bergamo 16 BCC Castellana Grotte 14 BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 11 Tinet Prata di Pordenone 11 Conad Reggio Emilia 11 Videx Yuasa Grottazzolina 11 Delta Group Porto Viro 11 Consar RCM Ravenna 10 Kemas Lamipel Santa Croce 10 Pool Libertas Cantù 9 Consoli McDonald’s Brescia 8 Cave del Sole Lagonegro 6 HRK Motta di Livenza 2

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 8

Delta Group Porto Viro – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (sabato)

Cave Del Sole Lagonegro – Consoli McDonald’s Brescia

Videx Yuasa Grottazzolina – Agnelli Tipiesse Bergamo

Conad Reggio Emilia – BCC Castellana Grotte

Pool Libertas Cantù – HRK Motta di Livenza

Kemas Lamipel Santa Croce – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo

Consar RCM Ravenna – Tinet Prata di Pordenone