Volley A2/F – Segnali di riscatto per la LPM Bam Mondovì, Busto Arsizio si lancia all’inseguimento di Brescia

Può la terza sconfitta in cinque partite dare dei segnali positivi per il futuro? Sì, se si tratta della LPM Bam Mondovì. La formazione esce sconfitta sul campo della capolista Valsabbina Millenium Brescia, ma se la gioca alla pari per molte parti della partita, conquistando un set, sfiorandone un altro e mettendo in campo grinta e cattiveria come mai visto in stagione.

Il “Puma” deve soccombere al servizio delle bresciane, molto efficace, e a Josephine Obossa, autrice di una prestazione mostruosa da 31 punti. Dalla sua parte, però, Mondovì può vantare una Decortes da 18 punti, una buona prestazione a muro ed un’intesa sempre crescente tra Takagui e le due centrali (10 punti a testa).

IL COMMENTO ALLA PARTITA

L’INTERVISTA DI COACH SOLFORATI

L’INTERVISTA DI BEATRICE GIROLDI

Dopo questa settimana da tre impegni, il “Puma” si lancia in una settimana normale, seguita da un ulteriore infrasettimanale. Domenica 20 al Palamanera arriverà il Club Italia, poi ci saranno la trasferta di Montale mercoledì 23 e la sfida al Sassuolo di coach Venco domenica 27.

Proprio la Bsc Materials Sassuolo continua il suo ottimo inizio di stagione imponendosi nettamente sulla Volley Hermaea Olbia, in uno scontro diretto tra formazioni che occupavano la terza piazza in classifica. Le sassolesi passano così al secondo posto, approfittando dello stop inatteso della U.S. Esperia Cremona in casa della Tecnoteam Albese Volley Como, ora non più ultima. Al secondo posto si presenta anche la Futura Giovani Busto Arsizio, capace di ottenere tre punti, anche se con qualche rischio di troppo, in casa della Chromavis Eco Db Offanengo.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 5

Club Italia – Itas Trentino 1-3 (25-19, 11-25, 11-25, 16-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Lpm Bam Mondovì 3-1 (25-17, 19-25, 25-15, 25-22)

Tecnoteam Albese Volley Como-U.S. Esperia Cremona 3-2 (22-25, 25-10, 25-16, 12-25, 18-16)

Emilbronzo 2000 Montale-Orocash Lecco 0-3 (18-25, 23-25, 21-25)

Chromavis Eco Db Offanengo-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (23-25, 20-25, 25-19, 21-25)

Bsc Materials Sassuolo-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-17, 25-16, 25-22)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Valsabbina Millenium Brescia 13 Bsc Materials Sassuolo 11 Futura Giovani Busto Arsizio 11 U.S. Esperia Cremona 10 Volley Hermaea Olbia 8 Itas Trentino 8 Chromavis Eco Db Offanengo 6 Orocash Lecco 6 Lpm Bam Mondovì 6 Tecnoteam Albese Volley Como 4 Emilbronzo 2000 Montale 4 Club Italia 3

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 6

U.S. Esperia Cremona – Emilbronzo 2000 Montale

Itas Trentino – BSC Materials Sassuolo

Valsabbina Millenium Brescia – Chromavis Eco DB Offanengo

LPM BAM Mondovì – Club Italia

Volley Hermaea Olbia – Tecnoteam Albese Volley Como

Oro Cash Lecco – Futura Giovani Busto Arsizio