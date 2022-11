Volley A2/F – LPM Bam Mondovì in campo a Brescia per la terza partita della settimana

Si chiude il tour de force di tre partite in una settimana per la Serie A2 femminile di pallavolo. Dopo l’infrasettimanale di mercoledì, le squadre tornano in campo nel sesto turno, con tante sfide interessanti ad illuminare il weekend.

Dopo la sconfitta di Trento la LPM Bam Mondovì cerca un difficile rilancio in casa della capolista Valsabbina Millenium Brescia. Sicuramente la formazione di coach Beltrami evoca dolci ricordi al “Puma”, che nella scorsa stagione si impose nella serie di semifinale playoff vincendo sia al Palamanera che a Montichiari.

La storia di questo inizio stagione è un po’ diversa, con le lombarde che si sono rinforzate molto (Obossa, Pamio) e sono partite a razzo, conquistando 10 dei 12 punti in palio finora. Anche una formazione come Busto Arsizio ha subito il gioco veloce di Brescia, uscendone sconfitta per 3-1.

In casa monregalese sarà importante resettare velocemente dopo la brutta prestazione in casa dell’ITAS Trentino. La partita con Brescia è certamente complicata ma allo stesso tempo affascinante e piena di sfide coinvolgenti. Basterà questo per vedere il lato migliore del “Puma”?

Tra le altre partite del girone spicca la sfida tra la Bsc Materials Sassuolo di coach Venco e la Volley Hermaea Olbia, le due sorprese di inizio stagione. Seconda da sola, la U.S. Esperia Cremona è ospite della Tecnoteam Albese Volley Como, ultima ma con una squadra di qualità che certamente vale più della posizione attuale. Per la Futura Giovani Busto Arsizio, infine, una trasferta con poche insidie sul campo della Chromavis Eco Db Offanengo, lontana comunque solo due punti.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 5

Club Italia – Itas Trentino

Valsabbina Millenium Brescia – LPM Bam Mondovì

Tecnoteam Albese Volley Como – U.S. Esperia Cremona

Emilbronzo 2000 Montale – Oro Cash Lecco

Chromavis Eco Db Offanengo – Futura Giovani Busto Arsizio

Bsc Materials Sassuolo – Volley Hermaea Olbia

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA