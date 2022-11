Saluzzo: “Scoop!” di Giobbe Covatta al Cinema Teatro Magda Olivero

A seguito di un’apertura di stagione che ha riscosso molto successo e ha portato sul palcoscenico saluzzese del Cinema Teatro Magda Olivero la compagnia del Teatro Piccolo di Milano in “Edificio 3. Storia di un intento assurdo”, la stagione organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Ratatoj e Comune di Saluzzo prosegue giovedì 24 novembre alle ore 21.

Sarà il turno di Giobbe Covatta in “Scoop! (Donna Sapiens)”, uno spettacolo con cui vuole dimostrare al pubblico, con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina: da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna.

Non mancano interviste impossibili con personaggi importanti che supportano tale tesi: da Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna, fino a un improbabile uomo del futuro che mette in guardia sui rischi di un mondo assoggettato all’arroganza maschile, passando per Nello, il povero membro maschile che chiede aiuto per le sue pessime condizioni di vita, schiavo dei ridicoli appetiti sessuali del suo padrone. Giobbe Covatta dimostra nel suo modo comico e surreale il proprio amore e rispetto per le donne, a cui dedica in finale un poetico omaggio.

Lo spettacolo, prodotto da Mismaonda e scritto da Giobbe Covatta e Paola Catella, rientra nell’abbonamento alla stagione teatrale. Il costo del biglietto è di €20, ridotto a €18 per Over 65, Possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI, Abbonati alle stagioni a cura di Piemonte dal Vivo, Soci Arci) e ridotto a €15 per Under 26. I biglietti sono acquistabili online su https://www.mailticket.it/spettacolo/21897/scoop!-(donna-sapiens) oppure in biglietteria la sera dello spettacolo. I biglietti on line sono acquistabili anche con carta docenti e 18app. Per informazioni www.cinemateatromagdaolivero.it