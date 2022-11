Prima edizione della Fast Côni: la corsa competitiva antipasto alla 39^ Stracôni (FOTO E VIDEO)

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, sabato 12 novembre, la prima edizione della Fast Côni, la corsa competitiva che fa da antipasto alla 39^ edizione della Stracôni, grande novità di quest’anno.

La competizione è approvata dalla Fidal Piemonte e si tratta di un tracciato che si snoda nella Cuneo storica, tra Via Roma, piazza Torino e Lungo Gesso Giovanni XXIII, con partenza e arrivo in Piazza Galimberti. Un percorso di 6 km per le Categoria Donne e Over 60 che sono partiti alle 15.30 al via della Sindaca Patrizia Manassero. Lunga invece 8 km la gara per la categoria maschile (compresi AM-JM_PM-SM-SM35-59), il cui start è stato dato dall’Assessore allo sport Valter Fantino. Il montepremi complessivo è stato di 2000 euro, e a tutti gli atleti è stato consegnato il pacco gara con gadget tecnico.

Da segnalare la presenza in gara tra le donne anche la campionessa europea U23 di cross a squadre Anna Arnaudo e di Lorenza Beccaria, anche lei azzurra della corsa in montagna. Tra gli uomini invece i giovani azzurri Elia Mattio e Simone Giolitti, con loro anche Manuel Solavaggione.

La prima edizione ha visto trionfare tra le donne proprio la favorita Arnaudo, seguita da Beccaria e El Kannoussi, mentre tra gli uomini è stato Ferrato a sul gradino più alto del podio, davanti a Mattio e Galliano.