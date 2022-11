Volley C/F – Riscatto cercasi per El Gall, Vicoforte e Libellula, ma non c’è nulla di facile

Dopo la difficile quinta giornata per le formazioni cuneesi della Serie C femminile di pallavolo è ora di pensare a riprendere la corsa interrotta. Ma né El Gall, né Vicoforte, né tanto meno Libellula possono pensare di avere vita facile in questo weekend, pur giocando tutte e tre in casa.

Partiamo da El Gall, che cerca punti salvezza ospitando il G.S. Sangone Nichelino. Le torinesi sono davanti di un solo punto rispetto alla formazione di coach Arduino, e questo da solo basta a spiegare l’importanza della gara. Nichelino, però, nell’ultimo turno ha sconfitto la Libellula al tiebreak, superando così proprio El Gall in classifica. Per le albesi è dunque un test importante in cui provare a portare a casa dei punti in una sfida che sarà combattuta e aperta ad ogni esito.

Reduce dalla prima sconfitta stagionale in casa Club76 Playasti, il Vicoforte Volley Ceva Bam di coach Pagliuca dovrà vedersela contro la formazione forse più in forma del periodo. La A.F. Volley, formazione di San Mauro Torinese, ha infatti iniziato la stagione con due sconfitte ma si è ripresa alla grande vincendo le ultime tre, regolando tra le altre Chieri e Libellula. Le vicesi hanno le potenzialità per giocarsela alla pari ma dovranno rimanere salde di testa ed evitare passaggi a vuoto.

La Libellula Volley ha subito uno stop inatteso a Nichelino lo scorso sabato ma l’occasione di tornare alla vittoria passa tramite le giovani della In Volley Piemonte, formazione certamente molto potente e fisicata. Anche qui la sfida viaggerà probabilmente sui binari dell’equilibrio. Per le braidesi sarà indispensabile rompere la striscia di due sconfitte consecutive e trovare tre punti per scalare una classifica che vede molte formazioni vicine.

Tra le altre sfide, la capolista Unionvolley Pinerolo non dovrebbe rischiare molto contro la Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli, finora abbastanza incostante. Stesso discorso per la Isil Volley Almese Massi, in trasferta contro la Pallavolo Montalto Dora terzultima.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 6

Vol-ley Academy Volpiano – Mts Ser Santena 95

El Gall – G.S. Sangone Nichelino

Vicoforte Volley Ceva Bam – A.F. Volley

Cascina Capello Chieri – Club76 Playasti

Unionvolley Pinerolo – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

Pallavolo Montalto Dora – Isil Volley Almese Massi

Libellula Volley – In Volley Piemonte

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA