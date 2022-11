Volley A2/F – Una spenta LPM Bam Mondovì cade a Trento, Brescia è la nuova capolista solitaria

Non finisce nel migliore dei modi la prima partita infrasettimanale della LPM Bam Mondovì. La formazione monregalese esce sconfitta da un importante match in casa della ITAS Trentino, che in questo modo ottiene il primo successo stagionale.

La squadra di coach Solforati offre forse la sua peggior prestazione stagionale, non riuscendo ad essere incisiva se non in poche parti della partita. Le trentine, sempre alle prese con infortuni pesanti, approfittano della controprestazione del “Puma”, portando a casa tre facili punti e rilanciandosi in classifica ed a livello mentale, dopo un primo periodo molto complicato.

ITAS TRENTINO – LPM BAM MONDOVI’ 3-0 (25-21 25-21 25-17)

ITAS TRENTINO: Mason 11, Moretto 3, Dehoog 20, Michieletto 10, Fondriest 6, Bonelli 2, Parlangeli (L), Meli. Non entrate: Bisio, Joly, Libardi (L), Michieletto, Serafini. All. Saja.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 11, Riparbelli 4, Decortes 10, Longobardi 7, Pizzolato 6, Takagui, Bisconti (L), Colzi 2, Giubilato (L) 1, Giroldi, Zech. Non entrate: Populini. All. Solforati.

ARBITRI: Nava, Lorenzin. NOTE – Spettatori: 79, Durata set: 26′, 27′, 24′; Tot: 77′. MVP: Parlangeli.

L’INTERVISTA A COACH SOLFORATI

Mondovì scenderà in campo di nuovo domenica, in una nuova trasferta molto complicata. L’avversaria sarà la Valsabbina Millenium Brescia, nuova capolista dopo il facile successo sulla Oro Cash Lecco. Le bresciane stanno probabilmente esprimendo il miglior gioco del girone e sono trascinate da una Obossa in stato di grazia, capace di chiudere con 24 punti in appena tre set.

Alle spalle delle lombarde sale con merito la U.S. Esperia Cremona, che regola 3-0 l’ex capolista Volley Hermaea Olbia. Proprio la formazione sarda fa parte di un terzetto di squadre al terzo posto, insieme a Futura Giovani Busto Arsizio e Bsc Materials Sassuolo: queste due hanno dato vita ad una partita vibrante, vinta dalle bustocche (Zanette 23) al tiebreak dopo che le emiliane di coach Venco avevano recuperato due set di svantaggio. In coda la Tecnoteam Albese Volley Como cede alla Chromavis Eco Db Offanengo e resta ultima da sola, complice la prima vittoria stagionale della Emilbronzo 2000 Montale contro il Club Italia.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 4

Itas Trentino – Lpm Bam Mondovì 3-0 (25-21; 25-21; 25-17)

Futura Giovani Busto Arsizio – Bsc Materials Sassuolo 3-2 (25-18; 28-26; 27-29; 21-25; 15-11)

Tecnoteam Albese Volley Como – Chromavis Eco Db Offanengo 0-3 (19-25; 23-25; 17-25)

Emilbronzo 2000 Montale – Club Italia 3-1 (18-25; 26-24; 25-20; 27-25)

Oro Cash Lecco – Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (25-27; 19-25; 14-25)

U.S. Esperia Cremona – Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-16; 25-23; 25-22)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Valsabbina Millenium Brescia 10 U.S. Esperia Cremona 9 Futura Giovani Busto Arsizio 8 Bsc Materials Sassuolo 8 Volley Hermaea Olbia 8 Chromavis Eco Db Offanengo 6 LPM Bam Mondovì 6 Itas Trentino 5 Emilbronzo 2000 Montale 4 Club Italia 3 Orocash Lecco 3 Tecnoteam Albese Volley Como 2

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 5

Club Italia – Itas Trentino

Valsabbina Millenium Brescia – LPM Bam Mondovì

Tecnoteam Albese Volley Como – U.S. Esperia Cremona

Emilbronzo 2000 Montale – Oro Cash Lecco

Chromavis Eco Db Offanengo – Futura Giovani Busto Arsizio

Bsc Materials Sassuolo – Volley Hermaea Olbia