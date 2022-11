AGGIORNAMENTO – Riaperta la SS 20 a Limone Piemonte dopo la rottura di una condotta del gas

Per la rottura di una condotta del gas, la statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” è temporaneamente chiusa al traffico per un tratto di 700 metri all’altezza del centro abitato di Limone Piemonte, in provincia di Cuneo.

I veicoli leggeri sono provvisoriamente indirizzati sulla viabilità locale. I tecnici dell’ente gestore del metanodotto stanno eseguendo l’intervento di riparazione.

Presenti sul posto anche il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale non appena ripristinate le condizioni di transito in piena sicurezza.

AGGIORNAMENTO ore 13.40 – Riaperta la SS 20 dopo le operazioni di ripristino e messa in sicurezza.