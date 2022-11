Quando la festa sa di aglio: presentata l’edizione 2022 di Aj a Caraj e della Sagra della Bagna Cauda (VIDEO)

Prodotti locali, artigianato e, soprattutto, “l’oro bianco”: torna a Caraglio l’atteso appuntamento con “Aj a Caraj” (giunto alla sua diciannovesima edizione) e con la Sagra della Bagna Cauda che, dopo il successo registrato nel 2021, è pronta a far venire l’acquolina in bocca al pubblico.

La due giorni di eventi, in programma il 19 e 20 novembre, è stata presentata oggi (giovedì 10) a Caraglio, presso la cascina delle produttrici Nadia Marchiò e Ornella Ferrero.

Così Mattia Pellegrino, Presidente della Pro Loco di Caraglio: “Un evento che si presenta con una veste ancora più nuova: la Sagra della Bagna Cauda passa da un giorno a due (sabato sera e domenica a pranzo), mentre la Fiera è confermata nella giornata di domenica, contando 90 espositori con prodotti tipici del territorio, dell’artigianato e vi sarà anche qualcosa in vista di Natale. L’invito è quindi di visitare Caraglio, l’aglio vi aspetta!”

“L’Aj ‘d Caraj è un prodotto povero, che arriva dalla terra, ma che negli anni è riuscito a generare un importante economia, che si tramuta nel Consorzio, dove tante famiglie riescono a lavorare. – ha sottolineato Mauro Bernardi, Presidente dell’ATL del Cuneese – Aglio protagonista della tavola, un grande prodotto per una grande fiera, cresciuta negli ultimi anni e sulla quale continuiamo a puntare”.

“La Fiera è un orgoglio per noi, con un prodotto local che ci ha permesso di rilanciare il nostro territorio. Una soddisfazione per i produttori che hanno speso in impegno, competenza ma soprattutto passione, legata all’aglio che dà valore aggiunto a tanti piatti della cucina piemontese e della nostra tradizione. – ha rimarcato la sindaca di Caraglio Paola Falco – Un prodotto delicatissimo e raffinato di cui andiamo fieri e ci fa piacere poterlo promuovere in un evento che ha raggiunto una buona popolarità”.

“Un appuntamento che porta a riscoprire i prodotti del territorio, ricco di eccellenze: grazie a chi coltiva ed a chi promuove, i produttori dell’Aj ‘d Caraj e l’Atl del Cuneese, viene portato in alto questo prodotto, di nicchia e con un sapore particolare, nei migliori ristoranti e mercati, non solo della provincia, ma di tutto il Piemonte” ha aggiunto il Consigliere Regionale Paolo Demarchi.

IL PROGRAMMA

SABATO 19 NOVEMBRE

Ore 20 – Presso Il Pellerin in Piazza Cavour (in locale riscaldato): cena con fujot di bagna cauda, misto di verdure cotte e crude, dolce (15 euro). Durante la serata intrattenimento di musica popolare

DOMENICA 20 NOVEMBRE

Ore 11.30 (primo turno); ore 13.30 (secondo turno) – Presso Il Pellerin: pranzo con fujot di bagna cauda, misto di verdure cotte e crude, dolce (15 euro)

Dalle 9 alle 19 – Via Roma e le sue piazze: mostra mercato di prodotti locali ed artigianato; mercatino dei bambini. Dalle 14 alle 17: gran castagnata della Pro Loco

Ore 14.30 – Piazza Cavour: balli occitani.

1 of 10

Al termine della conferenza, a cui hanno inoltre partecipato inoltre, fra gli altri, il Consigliere Regionali Matteo Gagliasso, la Presidente del Consorzio dell’Aglio di Caraglio Debora Garino, il Consigliere di Confagricoltura Cuneo Mariano Occelli, aperitivo a base di Bagna Caöda, cucinata “live” e messa in tavola dallo chef Eugenio Manzone del Ristorante Il Portichetto di Caraglio. Aj a Caraj è organizzato grazie al sostegno di Regione Piemonte, ATL del Cuneese, Confraternita dell’Aglio, Consorzio dell’Aglio di Caraglio, UNPLI Piemonte, Banca di Caraglio.