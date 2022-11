Curletti, passione e tecnica per indimenticabili bontà

Una storia che guarda avanti, che non smette di pensare con positività al futuro. Questa è la dote di Marina e Michele Curletti, titolari del­la Pasticceria Cur­letti di Nei­ve, che nel laboratorio in via Tana­ro 18 (tel. 0173-677109; sito internet www.pasticceria-curlet­ti.com; indirizzo di posta elettronica [email protected]­pa­sticceria-curlet­ti.com; giorno di chiusura: lunedì), e nel punto vendita a Ba­rac­cone di Castagnito, in via Neive 37 (tel. 0173-211939; aperto solo il sa­bato e la domenica) presentano emozioni indimenticabili per i buongustai.

Siete a tutti gli effetti figli d’arte… Però non avete mai dimenticato che per fare questa professione servono alcune doti…

«È verissimo. A dare il là all’attività è stato nostro papà Mario che nel 1961, aprì a Neive il suo primo negozio aiutato dalla nostra mamma Ritanna. Poi tante novità: l’apertura del punto vendita nel 1993 in via Neive 37, a Castagnito d’Alba, località Baraccone, il primo ampliamento del laboratorio di Neive, sino ad un secondo ampliamento avvenuto nel 2021 che ci ha dotato di nuovissimi macchinari ad alta tecnologia, perfetti per la lavorazione del cioccolato».

Cosa significa per voi la pasticceria? Dove trovate gli stimoli giusti per ideare e creare prodotti di qualità e quali sono secondo voi le qualità essenziali che non possono mancare in un pasticcere?

«Per noi la pasticceria è prima di tutto una passione, amore, rispetto per le materie prime unito a tecnica e ricerca continua. Penso che sia l’espressione di noi stessi, di una nostra idea e anche un modo di essere trasmesso attraverso un dolce, che diventa un messaggio per il cliente. Gli stimoli ci arrivano da tutte le parti: da un ricordo, da un’opera d’arte, da una sensazione o da un semplice ingrediente. Sta alla nostra capacità elaborarli e renderli concreti. Secondo noi più che di pasticceri famosi è corretto far riferimento a “grandi” pasticceri che sono anche grandi maestri e professionisti che con costanza, sacrificio ed umiltà dedicano il loro tempo alla pasticceria e condividono il loro sapere. Ra­p­pre­sentano dei veri e propri esempi da cui trarre ispirazione. E noi con il nostro impegno, quotidianamente cerchiamo di preservare e porre l’accento sul valore della pasticceria artigianale».



Che ha canoni ben definiti, vero?

«Per noi assolutamente sì. E si riassumono in cortesia verso il cliente, qualità delle materie prime e prezzo equilibrato. Senza dimenticare il valore dei continui studi di aggiornamento e l’esperienza di questi anni che ci sono serviti per coordinre un team giovane e sempre attento alle novità, alla creatività ed alla fantasia ritrovabili nelle nostre paste fresche, nelle torte e nei prodotti al cioccolato, vera specialità. Merito di tecnologici macchinari di cui il laboratorio dispone e che ci permettono di dar vita alla “CioccoNeive”, cre­ma spalmabile, “prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola del Piemonte Igp”: un’irresistibile tentazione, oggi rivisitata nel moderno “packaging” a forma di tubo, a cui si è aggiunta la versione con pistacchio. E poi ci sono i “baci”, detti “golosini” di cioccolato disponibili in gusti assortiti: al Barbaresco, al Mo­scato d’Asti, al rhum, al coc­co, al torroncino, alla grappa, al caffè, alla nocciola e al liquore all’arancia».



E adesso che si avvicina il Natale c’è una novità anche su fronte del panettone…

«Certo. Lavorazione accurata, ingredienti di prima scelta e una lievitazione lunga sono le regole per avere un buon panettone nel­la versione classica, così co­me per il Pandoro. Esaltare l’equilibrio degli ingredienti per creare una memoria gustativa: sono queste le vere sensazioni che desideriamo condividere con i nostri clienti. E per il Natale 2022 racchiudiamo queste bontà in nuovissime scatole regalo che sono piaciute davvero tantissimo! Ma ricordiamo che le festività sono l’occasione per regalare anche le nostre praline, i nostri cioccolatini, cremini, gianduiotti al latte, fondenti, ruby, al pistacchio, al caffè… Tante bontà che si ricordano con la mente e con il cuore. Senza dimenticare che nocciole, pistacchi e mandorle sono ingredienti di pregio per le nostre golosità. I nostri clienti sanno che ogni prodotto creato nel nostro laboratorio è un’esperienza sensoriale unica».