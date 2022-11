Bee – Formaggi di Montagna Eccellenze, cultura e attualità

Nata a Villanova Mon-dovì nel 2013 sulla scia dell’antica fiera di Santa Caterina, “BEE – Formaggi di Montagna” intende promuovere le produzioni casearie d’alta quota buo-ne, pulite e giuste sulle orme della filosofia di Slow Food, la cui Condotta Monregalese, Ce-bano, Alta Val Tanaro e Pesio è da sempre, non a caso, partner della manifestazione, realizzata con l’apporto logistico della Confraternita della Trippa e della Rustia.

Un’iniziativa che ogni anno si sviluppa durante il terzo fine settimana di novembre, amalgamando elementi tipici della tradizione con momenti innovativi pensati per avvicinare i più piccoli al mondo dell’allevamento e delle produzioni ga-stronomiche di qualità. Finalità didattiche ed educative, insomma, che trovano spazio nei tanti laboratori del gusto di Bimbibee promossi nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 novembre.

Fulcro da sempre dell’intera Fiera, poi, la rassegna ovicaprina in piazza della Rimembranza con centinaia di capi ovini e ca-prini delle migliori razze (frabosane, roaschine, biellesi, saanen) e la simpatica compresenza degli alpaca, i graziosi ca-melidi originari del Sudamerica allevati soprattutto per la prestigiosa lana e spesso inseriti nei programmi di pet therapy. Nelle vie e nelle piazze del centro storico, poi, come un affascinante collante di sapori e di saperi, ecco il mercato del gu-sto con decine di espositori selezionati, custodi di prodotti a marchio Dop e di eccellenze inserite nei Presìdi Slow Food. Un viaggio nelle produzioni autentiche e genuine che vanno dal settore caseario a quello ortofrutticolo, per un’imperdibile esperienza di gusto e di acquisto.

Saranno molti, poi, i momenti di animazione culturale e musicale. Tre in particolare gli appuntamenti degni di menzione: l’incontro “Bandiera Bianca: il co-raggio di pensare”, innanzitutto, previsto per sabato 19 alle 16,30 e animato dal filosofo Matteo Saudino (Barbasophia). Un dialogo schietto rivolto alle nuove generazioni, incentrato sulla coscienza collettiva, sull’elogio dell’agire, sul senso di responsabilità e di cittadinanza attiva. Domenica 20 alle 11, invece, spazio a Mario Ca-labresi e al suo ultimo libro “Una volta sola”. Un appuntamento esclusivo alla scoperta dell’ultima fatica letteraria dello scrittore-giornalista milanese, in dialogo con Cesare Martinetti.

Lunedì 21 novembre alle 21 presso il teatro “Garelli”, infine, andrà in scena la terza edizione del premio “BEE – CAI di Mondovì”. Un riconoscimento che quest’anno renderà omaggio allo scrittore e alpinista genovese Andrea Parodi, abile narratore della cultura montana delle Alpi Liguri e Marittime e straordinario interprete di un alpinismo che guarda ancora all’avventura e all’esplorazione più che alla mera conquista sportiva.

A chiudere la fitta ragnatela di proposte e iniziative insite nella filosofia contenutistica di BEE, la colorata fiera mercatale della domenica e l’annesso street food dall’evocativo nome “Mangiare in Piazza” (per un caleidoscopico tuffo nei prodotti della tradizione) e l’imperdibile show culinario stellato che quest’anno avrà come protagonista Andrea Larossa dell’omonimo ristorante torinese premiato con la Stella Michelin. Una manifestazione ricca ed eterogenea, insomma, che richiama annualmente decine di migliaia di persone provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Francia, premiata fin dal 2017 con la qualifica di nazionale.

«Come sempre, desidero innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento all’intera macchina organizzativa di BEE», è il commento del vicesindaco e assessore alle Manifestazioni di Villanova Mondovì, Michele Pianetta. «Dopo due anni difficili, torniamo alla piena normalità con un’edizione ricca di stimoli culturali. Avere ospiti così prestigiosi ci inorgoglisce profondamente, ma testimonia altresì il potere attrattivo e l’autorevolezza di cui gode, ormai, l’intera manifestazione. Il percorso iniziato nel 2013 in collaborazione con la Condotta Slow Food del Monregalese e la Con­fraternita della Trippa e della Rustia, ci ha consentito di creare un evento di assoluta qualità, divenuto oggi un punto di riferimento nazionale per le produzioni ovicaprine e le eccellenze enogastronomiche, ma che si sta gradualmente trasformando anche in un contenitore ideale per ospitare nomi illustri della cultura e dell’attualità».