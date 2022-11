Rugby – Serie C: per il Cuneo Saluzzo una vittoria cruciale contro Moncalieri

Dopo la giornata di riposo, il Cuneo Saluzzo doveva farsi trovare pronto per la ripresa della fase introduttiva del campionato, l’incontro con il Moncalieri Rugby valeva l’accesso allo spareggio per il quinto posto nella graduatoria di Piemonte e Valle d’Aosta, che individuerà le otto squadre che nel seguito della stagione prenderanno parte alla fase interregionale di categoria.

All’esito di un incontro ove il punteggio è sempre rimasto in equilibrio, i padroni di casa riescono a spuntarla, sia pur con un risultato che non rispecchia l’andamento della partita.

Il pomeriggio ha avuto inizio con l’adesione delle due squadre alle iniziative collegate alla giornata contro la violenza nei confronti della donna, coordinate a livello locale dallo Zonta Club di Cuneo; i due capitani prima del fischio d’inizio hanno letto, davanti alle due squadre schierate ed al folto pubblico, una dichiarazione di rifiuto e ferma condanna da parte di tutto il movimento rugbystico e, in particolare, dei due Club presenti sul campo, di ogni forma di violenza e sopraffazione nei confronti delle donne. È stata un’occasione per riaffermare, proprio con riferimento all’iniziativa, i valori fondanti del rugby, rispetto nei confronti del prossimo, confronto nell’osservanza delle regole e della correttezza comportamentale.

La partita è stata caratterizzata da poche segnature, con il Cuneo Saluzzo che parte all’attacco, costringendo gli avversari nella loro metà campo. I biancoblù, nonostante alcune assenze, tengono le redini del gioco fin dalle battute iniziali e già all’ottavo minuto passano in vantaggio, grazie ad un calcio piazzato, cioè una punizione, realizzato da G. Favilla, punteggio sul 3 a 0.

La pressione dei padroni di casa prosegue, nell’arco di tutta la prima frazione di gioco gli ospiti riescono a superare la linea di metà campo solamente in un paio di occasioni, ma i ragazzi di B. Favilla e Sainato non riescono a concretizzare la superiorità territoriale, la difesa dei torinesi è tenace ed in varie occasioni la marcatura svanisce a pochi metri dall’area di meta.

Nella ripresa il copione non cambia, cuneesi sempre all’attacco e, come ad inizio partita, pochi minuti dopo il fischio d’inizio è di nuovo G. Favilla che realizza un altro calcio piazzato portando il risultato sul 6 a 0.

Mentre prosegue la pressione del Cuneo Saluzzo è però la veloce ala ospite che, recuperato l’ovale nella propria metà campo, riesce ad individuare il varco giusto nello schieramento cuneese e dopo avere percorso palla in mano quasi tutto il campo, viene fermato a pochi metri dalla linea di meta. Il repentino cambiamento di fronte non consente però alla difesa di schierarsi correttamente ed il Moncalieri ne approfitta per segnare l’unica meta dell’incontro, non trasformata.

Il punteggio, ora sul 6 a 5, non cambierà fino al fischio finale, così come immutato rimarrà anche l’andamento generale della partita, biancoblù sempre all’attacco che costringono i torinesi in difesa , ma senza più riuscire ad arricchire il punteggio.

Il Commento dello staff tecnico: “Siamo alla conclusione della fase preliminare, oggi contava solamente vincere per approdare alla partita che vale il 5° posto nel ranking regionale. Inevitabile meditare sul fatto che pur avendo trascorso 70 minuti nella metà campo avversaria abbiamo realizzato poco, a causa di errori banali e del nervosismo che poco per volta è subentrato per la frustrazione di arrivare spesso ad un soffio dalla marcatura per vederla sfumare all’ultimo passaggio. Ora ci dobbiamo concentrare sull’incontro finale di questa fase, domenica prossima contro il Rugby Volpiano, siamo comunque soddisfatti dell’inizio stagione, abbiamo raggiunto il risultato che ci eravamo prefissi, cioè di rientrare tra i club che prenderanno parte al girone interregionale. Continuiamo a lavorare con serenità per migliorarci anche sul piano mentale, partite come quella di oggi dobbiamo imparare a chiuderle prima, senza dover soffrire fino la fischio finale”.

Cuneo Saluzzo Rugby 6 / Moncalieri Rugby 5

