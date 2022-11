Podismo: Pietro Riva vince ad Imperia! Ottime prove per i monregalesi

All’interno della manifestazione enogastronomica “Olioliva”, nella mattinata di domenica 6 novembre ad Imperia si è disputata la undicesima edizione della Oliva Run, una 10 km certificata Fidal con partenza e arrivo sul molo di Imperia Oneglia.

La Oliva Run è una competizione molto sentita che ha richiamato grazie al perfetto connubio tra turismo e sport, centinaia di atleti sia per la gara vera e propria, sia per la non competitiva di 5 km allargata ai bambini e alle famiglie.

Il tracciato prevedeva un percorso veloce e pianeggiante quasi tutto sul lungo mare del capoluogo ligure. La vittoria tra i maschi è andata al poliziotto albese Pietro Riva, detentore della miglior prestazione sulla distanza dei 10 km su strada e fresco di personale sulla mezza maratona raccolto a Valencia il 23 ottobre, con l’eccellente crono di 28’59”, davanti al Kenian Njiru Bonface Fundi (31’33) e al francese Souleyman Hamit Moussa (32’08”).

Davide Fia ha tenuto alto l’onore dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo conquistando un ottimo 12° posto in 34’32” tempo che gli vale anche il secondo gradino del podio di categoria SM40.

Intanto presso la pista di atletica “Fantoni Bonino” nei giorni di martedì e giovedì tra le 12 e le 14 e nel pomeriggio a partire dalle 18, proseguono gli allenamenti di squadra per gli atleti Master over 35. Per coloro che vogliono iniziare, raccogliere nuove sfide, correre in compagnia oppure migliorare i propri risultati affinando la tecnica e seguendo tabelle di allenamento personalizzate, possono fare riferimento all’ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo. Proprio per tutti i nuovi tesserati sarà attiva una promozione grazie alla quale i mesi di novembre e dicembre saranno “omaggiati” nella quota tesseramento più pista anno 2023. Per info [email protected] oppure 0174.33.92.55.

A Levico Terne in Trentino, invece, nella prima prova del calendario nazionale in vista degli Europei Piemonte 2022 dell’11 dicembre a Venaria Reale, una soleggiata ma fresca mattina di novembre ha fatto da cornice al Cross della Valsugana.

Tra i partenti c’erano anche Nicolò Gallo e Adele Roatta che si sono ottimamente comportati nelle rispettive prove. Nicolò nel cross lungo ha chiuso con il crono di 32’49”, tempo che lo colloca al 12° posto assoluto e che lascia buone sensazioni dopo la stagione difficile, in vista dei prossimi appuntamenti utili alla definizione della squadra per la rassegna continentale.

Podio invece per la Roatta che conclude la sua fatica in 16’37” dietro alle giovanissime Sofia Sideniun (16’19”) e Lucia Arnoldo (16’34”), ma comunque prima tra le junior.

Per entrambi l’appuntamento è già fissato al 20 novembre con il test event presso il parco della Reggia di Venaria: la prova si correrà sullo stesso tracciato degli Europei.

