Volley D/F – Prima gioia per Mondovì! Villanova e Val Chisone provano la fuga di coppia

Primo successo stagionale per la LPM Bam Mondovì nella Serie D di pallavolo femminile. Le giovani di coach Pretto si impongono per 3-1 contro la Insieme Marene-Savigliano e la raggiungono in classifica a quota tre punti. La partita non è bella ed è caratterizzata da tanti errori da entrambe le parti: la sfida rimane comunque equilibrata per tutti e quattro i set, con le due squadre molto vicine nel livello di gioco. A riprova di questo le due squadre, con effettivi molto simili, si sono scontrate la sera dopo nel campionato di Under 18, con le marenesi capaci di vendicarsi ed imporsi al tiebreak.

Continua a volare il Villanova Volley Bam, che travolge la malcapitata Rs Volley Racconigi in un incontro senza storia. Le monregalesi non lasciano alcuna possibilità alle ospiti, chiudendo i parziali in maniera netta, e continuano la loro corsa in classifica mantenendosi a -1 da Val Chisone, ma allungando a +4 sulle inseguitrici. Per le racconigesi un passo indietro dopo la bella prestazione di Coppa Piemonte in infrasettimanale.

Come detto, a punteggio pieno resta la capolista Mollificio R.m.i. Val Chisone, che infligge un secco 3-0 al Volley Busca. Le ragazze di coach Solferino vendono però cara la pelle, perdendo di pochissimo primo e terzo set contro una ottima formazione. Le buschesi scendono un po’ in classifica e sono attese dallo scontro diretto contro il Cervere.

Proprio la Bcc-Surrauto Cervere ha vita abbastanza facile contro Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley in un altro dei quattro 3-0 di giornata. Le padrone di casa non concedono nulla alle ospiti, che restano dunque ultime a zero punti in classifica. Le cerveresi in questo modo superano in una volta sola sia Busca che Racconigi, assestandosi al quinto posto in classifica.

L’unica vittoria in trasferta della giornata arriva per mano del Val Sangone Volley, che espugna per 3-1 il campo del Monviso Volley. Le bargesi di coach Picotto partono male nelle prime due frazioni, con le ospiti che vanno avanti 2-0. La reazione arriva nel terzo ma le torinesi sono brave a recuperare nel quarto. Per Monviso all’orizzonte c’è ora la difficilissima sfida in casa della capolista Val Chisone.

Continua, infine, a stupire, la Banca d’Alba L’Alba Volley capace di infliggere un 3-0 alla Sicom Cherasco di coach Berra. Le giovani albesi continuano il loro ottimo inizio di stagione a tutti i livelli (Serie D, Under 18 e Under 16) e si preparano al big match con Val Sangone, con le due squadre appaiate al terzo posto in classifica. Per le cheraschesi un nuovo passo indietro dopo la vittoria su Mondovì, ma la convinzione che il roster è di qualità e dunque si può recuperare.

SERIE D FEMMINILE – GIORNATA 5

Mollificio R.m.i. Val Chisone – Volley Busca 3-0 (25-21; 25-15; 27-25)

LPM Bam Mondovì – Insieme Marene-Savigliano 3-1 (20-25; 25-22; 25-23; 27-25)

Bcc-Surrauto Cervere – Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley 3-0 (25-14; 25-21; 25-19)

Villanova Volley Bam – Rs Volley Racconigi 3-0 (25-10; 25-16; 25-17)

Banca d’Alba L’Alba Volley – Sicom Cherasco 3-0 (25-20; 25-20; 25-23)

Monviso Volley – Val Sangone Volley 1-3 (13-25; 17-25; 25-21; 20-25)

SERIE D FEMMINILE – CLASSIFICA

Mollificio R.m.i. Val Chisone 15;

Villanova Volley Bam 14;

Banca d’Alba L’Alba Volley, Val Sangone Volley 10;

Bcc-Surrauto Cervere 9;

Volley Busca, Rs Volley Racconigi 8;

Monviso Volley, Sicom Cherasco 5;

Insieme Marene-Savigliano, LPM Bam Mondovì 3;

Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley 0.

SERIE D FEMMINILE – GIORNATA 6

Volley Busca – Bcc-Surrauto Cervere

Rs Volley Racconigi – LPM Bam Mondovì

Mollificio R.m.i. Val Chisone – Monviso Volley

Sicom Cherasco – Insieme Marene-Savigliano

Val Sangone Volley – Banca d’Alba L’Alba Volley

Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley – Villanova Volley Bam