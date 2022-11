Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì vince e scala la classifica, Olbia a sorpresa in testa da sola

Il primo atto di una settimana da tre giornate per la A2 femminile di pallavolo è ufficialmente concluso. Tanti gli spunti di riflessione che ha offerto il terzo turno, tra cui una capolista solitaria molto a sorpresa, la crisi di una grande candidata alla promozione e il risultato di un importante big match.

Apertura riservata però alla LPM Bam Mondovì, che ottiene la sua seconda vittoria consecutiva piegando la resistenza della Tecnoteam Albese Volley Como per 3-1. Come da previsioni della vigilia le lombarde si dimostrano agguerrite, mettendo in difficoltà soprattutto nella parte del match un “Puma” eccessivamente falloso. Una Decortes da 23 punti e l’MVP Pizzolato (12) guidano però la carica, che vale tre punti e il quarto posto.

In testa alla classifica da sola resta, a sorpresa, la Volley Hermaea Olbia: la compagine sarda piega al tiebreak una Itas Trentino, forzandola alla terza sconfitta in tre gare. Le trentine partono bene e dominano i primi due parziali, ma le avversarie rimontano e con grande grinta e conquistano meritatamente il successo. Proprio Trentino sarà l’avversaria della LPM Bam Mondovì nella sfida infrasettimanale, prevista per mercoledì alle 20.30.

Al secondo posto salgono la Bsc Materials Sassuolo di coach Maurizio Venco, che spazzola l’ex capolista U.S. Esperia Cremona con un netto 3-0 e la Valsabbina Millenium Brescia (avversaria di Mondovì domenica prossima), che regola la Futura Giovani Busto Arsizio nel big match di giornata guidata da una Pamio finalmente di nuovo a pieno regime.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 3

Volley Hermaea Olbia – Itas Trentino 3-2 (11-25; 17-25; 29-27; 30-28; 15-12)

Club Italia – Oro Cash Lecco 3-1 (20-25; 25-19; 25-18; 25-20)

Valsabbina Millenium Brescia – Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-21; 21-25; 25-15, 25-21)

Lpm Bam Mondovì – Tecnoteam Albese Volley Como 3-1 (25-22; 17-25; 25-23; 25-16)

Bsc Materials Sassuolo – U.S. Esperia Cremona 3-0 (25-15; 25-22; 25-21)

Chromavis Eco Db Offanengo – Emilbronzo 2000 Montale 3-1 (25-16; 25-22; 12-25; 25-21)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Volley Hermaea Olbia 8;

Bsc Materials Sassuolo, Valsabbina Millenium Brescia 7;

Futura Giovani Busto Arsizio, U.S. Esperia Cremona, Lpm Bam Mondovì 6;

Oro Cash Lecco, Club Italia, Chromavis Eco Db Offanengo 3;

Tecnoteam Albese Volley Como, Itas Trentino 2;

Emilbronzo 2000 Montale 1.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 4

Oro Cash Lecco – Valsabbina Millenium Brescia

U.S. Esperia Cremona – Volley Hermaea Olbia

Emilbronzo 2000 Montale – Club Italia

Tecnoteam Albese Volley Como – Chromavis Eco Db Offanengo

Futura Giovani Busto Arsizio – Bsc Materials Sassuolo

Itas Trentino – Lpm Bam Mondovì