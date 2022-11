Volley A2/M: Cuneo non guarisce dalla “trasfertite”. Porto Viro vince 3-1

Mal di trasferta che continua per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo che cade a Porto Viro e rimane ancora a secco lontano dalla Granda. Prestazione troppo discontinua per i blues di Giaccardi, superati ai vantaggi nel primo set, staccati nettamente nel 2° e nel 4° ed ai quali non basta la reazione nel 3°, portato autorevolmente a casa: finisce 3-1 per la formazione veneta di Battocchio che assesta il sorpasso in classifica, trascinata da un Krzysiek monstre da 24 punti.

Al terzo ko su altrettante trasferta, Cuneo è chiamata ora all’impresa, tornando nel fortino di San Rocco Castagnaretta: sabato 12 novembre (ore 20), infatti, arriva la capolista Tonno Callipo Vibo Valentia. La Delta Group sarà invece attesa, domenica 13, dalla sfida di Santa Croce sull’Arno.

SESTETTO CUNEO

Garnica in regia, opposto Krzysiek; centrali Barone e Sperandio, in banda Pierotti e Sette, libero Lusso.

SESTETTO CUNEO

Al palleggio Pedron, opposto Santangelo; in mezzo Codarin e Sighinolfi, schiacciatori Chiapello e Botto, libero Bisotto.

PRIMO SET

Ace Sighinolfi in avvio, 0-1. Salgono in cattedra Krzysiek e Sperandio con due muri, padroni di casa avanti 6-4. Uno-due Sighinolfi, Cuneo impatta sul 7-7. Sperandio e Krzysiek continuano a spingere: il mani-out dello schiacciatore polacco vale il 15-12 ed il primo +3 per i rosanero. Sul 18-14 time out Giaccardi: al rientro sul taraflex, muro di Barone (19-14). Sul 21-17 Lanciani in campo per il turno di battuta. BAM che si riavvicina a -2 grazie all’attacco con i giri giusti di Botto da posto-4 (22-20 e time out Battocchio). Ace di Codarin con il supporto decisivo del videocheck, è -1. Pierotti attacca out, ma anche in questo caso il videocheck vede la linea “pizzicata” dal pallone: due set ball Porto Viro (24-22). Santangelo annulla il primo (24-23 e time out veneto). Muro dell’opposto biancoblu, si va ai vantaggi (24-24). L’attaccante annulla ancora un altro set ball, è 25-25. Krzysiek ok, ma Santangelo dice ancora no (26-26). Alla fine la spunta Porto Viro: Botto non passa dalla seconda linea, 28-26 e 1-0.

SECONDO SET

Inizio in equilibrio (3-3). Il primo tentativo di allungo è della Delta: Pierotti affonda da posto-4, Giaccardi ferma il gioco (6-4). Krzysiek sempre pericolo numero 1: altro attacco, 12-8 e altro stop chiesto dal tecnico piemontese. Cuneo perde le misure e scivola a -5 (14-9). Fallo di formazione, Porto Viro vola sul 16-10. Ace di Krzysiek, continua il break rosanero (17-10 e diagonale cambiata da Giaccardi con gli ingressi di Esposito e Cardona). Veneti che si affacciano sul rettilineo finale con un netto 20-12. Porto Viro si guadagna ben 10 set ball: al secondo il servizio out di Esposito chiude i conti (25-15).

TERZO SET

In apertura non sembra cambiare il leitmotiv della gara: Porto Viro conduce 4-1. Reazione Cuneo, trascinata da un ritrovato Chiapello: due ace di fila ed è 6-9 (time out Battocchio dopo un break complessivo di 2-8). Codarin si unisce al valzer degli ace in questa fase: 8-11. Dall’altra parte è Pirotti a colpire direttamente dal servizio: padroni di casa che tornano a -2 (10-12). Bombardamento di ace in questo set: altri due da Santangelo, 13-18 e time out locale. Porto Viro sulle spalle di Krzysiek per provare a restare aggrappati al set, ma Santangelo ricaccia indietro gli avversari (16-22). Sono sei i set ball per la BAM Acqua S.Bernardo (18-24): al secondo chiude Chiapello, 19-25 e 2-1.

QUARTO SET

Squadra a contatto in apertura (3-3). Krzysiek resta il terminale offensivo preferito: botta da posto-2 e 7-4 (time out Giaccardi). L’oppostone polacco non si ferma e proietta Porto Viro sul +4 (9-5). Padroni di casa che scappano: Sperandio ed un muro vibrante di Barone valgono il 14-9 (Giaccardi richiama i suoi in panchina). BAM che non riesce a reagire, veneti che volano sul 20-13. Sono otto i match ball (24-16): mani out di Pirotti, 25-16 e 3-1.