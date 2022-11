Fedeltà al lavoro: la Camera di Commercio di Cuneo premia 106 imprese del territorio e il ceo di Satispay Alberto Dalmasso

Never ever give up, non arrendersi mai, è il messaggio di positività lanciato in occasione della 69esima edizione del Premio Fedeltà al lavoro, del progresso economico e del lavoro cuneese nel mondo, promosso dalla Camera di Commercio di Cuneo. Una cerimonia all’insegna della commozione e della speranza per un futuro più roseo quella tenutasi a Boves, domenica 6 novembre, presso il Palazzetto Polivalente “Giraudo”.

Sono stati premiati 106 operatori economici “fedeli al lavoro”, 36 donne e 70 uomini, che si sono distinti nei loro ambitilavorativi con l’impegno di una vita dedicata al lavoro, contribuendo al progresso civile, economico e sociale della provincia Granda: 53 a commercianti con 35 anni di ininterrotta attività oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni; un industriale, 24 artigiani e 26 coltivatori diretti con almeno 35 anni di ininterrotto lavoro; e infine 2 a cooperative costituite da almeno 40 anni.

Consegnati dal presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Mauro GOLA, i “Sigilli d’oro” a sei personalità che si sono particolarmente distinte nel campo economico nel quale svolgono la loro attività, ovvero Ferruccio DARDANELLO, per il suo grande impegno a sostegno delle imprese del territorio; Carlo DROCCO per il suo impegno nel settore vinicolo e bancario; Romano FICETTI per i grandi risultati nel settore agricoltura; Clemente MALVINO per il grande impegno per il mondo dell’artigianato; Domenico PASCHETTA per la frutticultura e la cooperazione e ad Alberto BALOCCO per il settore industria. Premio speciale alla memoria assegnato a un personaggio simbolo dell’economia e dell’industria cuneese, prematuramente scomparso il 26 agosto di quest’anno e consegnato con molta commozione, alla moglie Susi, accompagnata dalla figlia Diletta e dalla sorella di Alberto, Alessandra Balocco.

Premio speciale alla “Sostenibilità e innovazione”, conferito ad Alberto DALMASSO, classe 1984, Ceo & fondatore di Satispay. Un riconoscimento alla rivoluzione digitale che la sua app rappresenta sul mercato e per aver iniziato il suo percorso professionale con un progetto innovativo sulle fonti rinnovabili.

Un riconoscimento storico per Cuneo, una manifestazione che dal 1953 assegna ogni anno “un importante di riconoscimento a chi ha il merito di portare avanti, con l’esempio di una vita dedicata al lavoro, il sistema produttivo del nostro territorio”, come ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto CIRIO, nel suo intervento di apertura.

Mentre di prosperità inclusiva nel concetto di economia, ha parlato il presidente Gola, evidenziando in particolare, “la forza e la grande vitalità che le imprese cuneesi hanno dimostrato nonostante il difficile contesto geopolitico internazionale e mai come oggi hanno bisogno di sentire un sostegno generalizzato da parte del mondo delle istituzioni”.

Presenti, tra gli altri, anche il senatore Giorgio Maria BERGESIO, il presidente di Unioncamere nazionale Andrea PRETE, il presidente di Unioncamere Piemonte Gian Paolo COSCIA, la viceprefetto di Cuneo Marinella RANCURELLO, il presidente della Fondazione CRC Ezio RAVIOLA, il presidente della Provincia e sindaco di Mondovì, Luca ROBALDO, il presidente dell’Atl del cuneese Mauro BERNARDI, e delle Langhe, Monferrato e Roero Mariano RABINO, il padrone di casa e sindaco di Boves Maurizio PAOLETTI, la sindaca di Cuneo, Patrizia MANASSERO insieme a tutti i sindaci che rappresentano i territori di riferimento dei premiati.

ELENCO PREMIATI “FEDELTÀ AL LAVORO 2022”

SETTORE COMMERCIO E SERVIZI

Ditta Ottuagenaria

Famiglia DANIELE – PRADLEVES Albergo Ristorante “La Pace” dal 1941

Ditte con 35 anni di anzianità

BARBERO Maria Carla – ALBA

commercio al minuto e all’ingrosso di generi alimentari e non GRECI Stefano – ALBA

commercio al minuto e all’ingrosso di generi alimentari e non ICARDI Renato – ALBA gioielleria e oreficeria ROSSO Vincenzo – ALBA gioielleria e oreficeria MARCHISIO Lorenza – ALBA

commercio all’ingrosso e al minuto prodotti per l’agricoltura PESCI Mariella – ALBA

commercio fiori e piante – articoli per fiorai PROMIO Roberto – ALBA

commercio al minuto e all’ingrosso di macchine e attrezzature per agricoltura, industria, commercio e artigianato TOMATIS Flavio – ALBA

commercio al minuto carne e generi alimentari TRAVAGLIO Giuseppe – ALBA

commercio al dettaglio autoveicoli nuovi ed usati MARGARIA Anna Rosa – BARGE cartoleria VEGLIA Maria Margherita – BARGE bar, trattoria e pizzeria CASTELLANO Luigi Silvio – BRA broker di assicurazioni MICELI Luciana – BUSCA commercio ambulante giocattoli SERRA Remo – CARAGLIO macelleria DELLAPIANA Massimiliano – CASTAGNITO commercio minuto mobili DUTTO Riccardo – CENTALLO commercio ambulante calzature SACCHETTO Elena – CENTALLO commercio generi alimentari GALLO Liliana – CORNELIANO D’ALBA commercio ambulante calzature e pelletteria BESSONE Alfredo – CRISSOLO ristorante-bar BRIGNONE Luciano – CUNEO commercio prodotti per l’agricoltura BRIGNONE Marina – CUNEO commercio prodotti per l’agricoltura BURI Marilena – CUNEO negozio di abbigliamento CAVALLO Aurelio – CUNEO agenzia assicurativa COCCORULLO Alessandro – CUNEO pizzeria VITAGLIANO Anna Maria – CUNEO pizzeria GIRAUDO Roberto Simone – CUNEO commercio minuto mobili GIRAUDO Marina – CUNEO commercio minuto mobili LISA Silvana – CUNEO commercio minuto mobili LUCIANO Mario – CUNEO

commercio all’ingrosso e al minuto elettrodomestici RAGOSO Chantal Colette – CUNEO ottica optometria CAVALLO Maria – DIANO D’ALBA bar BERARDO Giuseppe – FOSSANO

commercio al dettaglio articoli di pelletteria e da viaggio GASTALDI Lucia – FOSSANO

commercio al minuto abbigliamento e accessori GEMELLO Stefano – FOSSANO

commercio al minuto e all’ingrosso di cancelleria, cartoleria e libreria CHINAZZO Clara – GORZEGNO ristorante BENENTI Edmondo – GOVONE

produzione, assemblaggio e installazione impianti di amplificazione TORRENGO Piero – GRINZANE CAVOUR

commercio all’ingrosso generi alimentari freschi, congelati e surgelati BRAIDA Violetta – MAGLIANO ALPI

commercio ambulante articoli gomma e plastica TORASSO Anna Maria – MONTICELLO D’ALBA ristorante CAMPANA Bartolomeo – PEVERAGNO commercio al minuto calzature DALMASSO Albina – PEVERAGNO ferramenta DIBRAGANZE Daniela – PEVERAGNO commercio prodotti per l’agricoltura GARRO Donato – PEVERAGNO commercio prodotti per l’agricoltura MAROCCO Giovanni Luigi – RACCONIGI

commercio al minuto mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici CURTI Maria Grazia – ROBILANTE macelleria TARICCO Renato – ROBILANTE macelleria SABENA Pierino – SALUZZO

commercio al minuto prodotti di cartoleria, cancelleria e libreria CUGNASCO Marina Margherita – SANTO STEFANO BELBO

commercio al dettaglio articoli casalinghi, regalo, piccoli elettrodomestici per la casa SABENA Elena – SAVIGLIANO Bar GIULIANO Tiziana Maria – TARANTASCA commercio al minuto di generi alimentari GAZZERA Maddalena Agnese – VERZUOLO catering e banqueting

SETTORE DELL’INDUSTRIA

Ditta con 35 anni di anzianità

BERNARDI Paola – MANTA

Trasformazione e commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti ortofrutticoli

SETTORE DELL’ARTIGIANATO

Ditta ottuagenaria

Famiglia VEGEZZI BOSSI – CENTALLO

Costruzione, restauro e manutenzione organi a canne e da chiesa dal 1824

Ditte con 35 anni di anzianità

ABRIGO Luigi – ALBA carrozzeria BOZZOLI Consolata – BRA panetteria – pasticceria CIANCIA Antonino – BRA idraulico MONTÀ Franco – BRA muratore PEROTTINO Rosanna – BRA parrucchiera donna e uomo FILIPPI Angelo – CARRÙ carrozzeria e autodemolizione GRECHI Palma – CARRÙ parrucchiera donna e uomo GARELLI Pietro Paolo – CHIUSA DI PESIO panetteria e pasticceria SILLETTI Oronzo – CUNEO muratore BODRERO Massimo – FOSSANO Piastrellista PATRITI Daniela – FOSSANO parrucchiera donna ADRIANO Antonella – GUARENE parrucchiera donna e uomo DENINOTTI Giovanni – MARENE decoratore – piastrellista – elettricista BERTOLINO Livio – MONASTERO DI VASCO

abbattimento piante, sgombero neve, manutenzione strade e aree verdi RAVINA Osvaldo – MONCHIERO muratore GARELLI Franca – MONDOVI’ estetista IACULO Giovanni – MURELLO autotrasporto conto terzi PANAROTTO Davide – PRIERO idraulico – lattoniere PIRA Giorgio – SERRALUNGA D’ALBA

produzione e vendita prodotti alimentari – gastronomia SOBRERO Pier Luigi – SERRAVALLE LANGHE muratore BONGIOVANNI Claudio – VILLANOVA MONDOVÌ

falegnameria, fabbricazione e commercio al minuto di mobili, articoli tessili e per l’arredamento della casa BOTTERO Guido – VILLANOVA MONDOVI’ abbattimento piante CALLERI Franco – VILLANOVA MONDOVI’

installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento FENOGLIO Valerio Giovanni – VILLANOVA MONDOVI’ salumificio

SETTORE DELL’AGRICOLTURA

Coltivatori diretti con 35 anni di attività

BELTRAMO Elio – BARGE coltivatore diretto TESIO Giovanni Battista – CARDE’ coltivatore diretto TESIO Chiaffredo – CARDÈ coltivatore diretto BOSCHETTI Gianfranco – CARRÙ coltivatore diretto SORIA Teresa – CASTIGLIONE TINELLA coltivatore diretto PAGLIERO Andrea – CAVALLERMAGGIORE coltivatore diretto

SICCARDI Giovanni – CHIUSA DI PESIO coltivatore diretto BASSIGNANA Paolo – CISSONE coltivatore diretto BASSIGNANA Mario – RODDINO coltivatore diretto OCCELLI Franco – COSTIGLIOLE SALUZZO coltivatore diretto ALBARELLO Mario – DOGLIANI coltivatore diretto PIRA Claudio – DOGLIANI coltivatore diretto DRAGONE Piero Sebastiano – MARENE coltivatore diretto BOSSA Daniele – PAESANA coltivatore diretto MINETTI Luciano – PAESANA coltivatore diretto MACAGNO Livio – PEVERAGNO coltivatore diretto FERRERO Lucia – PIOZZO coltivatore diretto RAVIOLA Giovanni – PIOZZO coltivatore diretto RUBIANO Francesco – RACCONIGI coltivatore diretto MERLATTI Giuseppe – ROCCA DE’ BALDI coltivatore diretto PELAZZA Leonardo – SALUZZO coltivatore diretto RISSO Carlo – SALUZZO coltivatore diretto MANA Giulio – TRINITA’ coltivatore diretto PEYRACCHIA Bruno Chiaffredo – VERZUOLO coltivatore diretto PEYRACCHIA Giulio Piero – VERZUOLO coltivatore diretto

ROSSO Onorato – VOTTIGNASCO coltivatore diretto

SETTORE DELLA COOPERAZIONE