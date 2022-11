Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì ospita Albese ed inaugura la sua settimana di fuoco

È fissato per le 17 di domenica il ritorno della LPM Bam Mondovì tra le mura amiche del Palamanera dopo la vittoriosa trasferta di Lecco. La formazione guidata da coach Solforati ospiterà la Tecnoteam Albese Volley Como, che inseguono il “Puma” a un punto di distanza. Nell’ultimo turno le lombarde hanno realizzato una piccola impresa, andando a vincere 3-2 sul campo della Itas Trentino.

Per le monregalesi la sfida è l’inizio di una settimana intensa, con tre partite in sette giorni. Dopo la sfida di domenica, Mondovì partirà proprio per Trento, dove mercoledì 9 alle 20.30 se la vedrà con le locali, non partite bene ma candidate alla promozione. Il tour de force si concluderà domenica, quando ci sarà un’altra trasferta contro un’altra corazzata, la Valsabbina Millenium Brescia.

Albese è però la prima avversaria e non bisogna fare l’errore di pensare già alle successive sfide. Le lombarde hanno dimostrato di essere molto pericolose e contro Trentino hanno dimostrato il loro valore a pieno. Nelle prime due partite si sono messe in mostra la schiacciatrice Nardo e l’opposto Stroppa.

Prima di affrontare la LPM Bam Mondovì, l’ITAS Trentino scenderà in campo sabato, vogliosa di rilancio dopo un brutto inizio, in casa della capolista Volley Hermaea Olbia. Anche le altre due prime in classifica non hanno impegni facili: la Futura Giovani Busto Arsizio rischia in casa di Brescia, mentre la U.S. Esperia Cremona visita la Bsc Materials Sassuolo, che ha sconfitto proprio le bresciane nell’ultima giornata.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 3

Club Italia – Picco Lecco (sabato)

Volley Hermaea Olbia – Itas Trentino (sabato)

Valsabbina Millenium Brescia – Futura Giovani Busto Arsizio

Chromavis Eco Db Offanengo – Emilbronzo 2000 Montale

Bsc Materials Sassuolo – U.S. Esperia Cremona

Lpm Bam Mondovì – Tecnoteam Albese Volley Como

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

U.S. Esperia Cremona, Volley Hermaea Olbia, Futura Giovani Busto Arsizio 6;

Bsc Materials Sassuolo, Valsabbina Millenium Brescia 4;

Lpm Bam Mondovì, Picco Lecco 3;

Tecnoteam Albese Volley Como 2;

Itas Trentino, Emilbronzo 2000 Montale 1;

Chromavis Eco Db Offanengo, Club Italia 0.