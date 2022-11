Mondovì, inaugurata al Museo della Stampa l’installazione sonora “A song / A part” di Susan Philipsz (FOTO E VIDEO)

È stata inaugurata questa mattina al Museo civico della Stampa di Mondovì presso il Polo delle Orfane l’installazione sonora “A song / A part” dell’artista scozzese Susan Philipsz. L’opera fa parte di “A cielo aperto”, il progetto di arte pubblica promosso dalla Fondazione CRC per celebrare il suo 30° compleanno e realizzato in collaborazione con il Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea.

“A Song / A Part” è un’installazione sonora a due canali realizzata per l’ingresso del Museo Civico della Stampa. L’opera si basa su due canti di Maddalena Casulana, prima compositrice donna nella storia ad aver fatto stampare e pubblicare un intero libro della propria musica. La partitura del Canto da “Il primo libro de madrigali” di Casulana del 1568 è stata recentemente scoperta, da sola, nella Biblioteca Civica di Cuneo, non lontano da Mondovì.

Susan Philipsz ha scelto di cantare due canzoni diverse da questo libro e le ha registrate in modo che le parole diventassero toni astratti. Queste registrazioni vengono riprodotte da due altoparlanti separati, allestiti all’ingresso del museo. Le canzoni suonano simultaneamente in modo che si fondano e si sovrappongano creando dissonanza e armonia. Attraverso la sua installazione sonora, Philipsz allude malinconicamente alla scomparsa della tipografia tradizionale in favore di quella digitale e anche alla storia delle donne che, come Maddalena Casulana, hanno dovuto lottare per accedere al mondo dell’arte.

Con quest’opera, Philipsz rievoca la storia del convento orfanotrofio femminile che oggi ospita il Museo della Stampa e si riferisce al periodo della nascita della stampa tipografica, rivoluzione tecnologica risalente al 1455, e in particolare alla figura di Antonio Mathias, stampatore fiammingo originario di Anversa, che si trasferì a Mondovì da Genova per sfuggire alla peste. Nel 1472 fondò a Mondovì, in collaborazione con Baldassarre Cordero, la prima tipografia del Piemonte e una delle prime in Italia.

“A song / A part” ha la durata di alcuni minuti e verrà riprodotto d’ora in poi una volta all’ora durante gli orari di apertura del Museo civico della Stampa. Alla partecipata inaugurazione hanno preso parte l’artista Susan Philipsz, il sindaco di Mondovì Luca Robaldo, il presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola e la curatrice del Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev.

