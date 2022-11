Volley B/M – Mercatò Alba, c’è subito un’altra La Spezia in una giornata dai tanti big-match

La quinta giornata della Serie B maschile di pallavolo si propone probabilmente come la più interessante vista finora. Tante sono le sfide di cartello, tra formazioni che in questo inizio hanno fatto vedere tante cose buone.

La Mercatò Alba ha il compito di rispondere alla sconfitta di La Spezia affrontando… La Spezia. Il calendario della formazione di coach Pezzoli la pone infatti di fronte prima alla NPSG La Spezia e poi alla Zephyr Mulattieri Spezia, avversaria di questo turno. I langaroli sono al quarto posto in graduatoria, alla pari con la Colombo Genova e il Parella.

Per gli albesi è una sfida importante per recuperare terreno in classifica dopo i due punti persi in Liguria, complici anche i tanti scontri diretti in classifica. Questi spezzini, però, si sono comportati molto bene finora ed inseguono Alba ad una sola distanza. Sarà fondamentale per capitan Borgogno e soci rimanere concentrati e trovare un briciolo di continuità mancata finora.

Ma la giornata è indubbiamente caratterizzata dalle tante partite di cartello. In primis c’è la capolista Alto Canavese, che nella cornice casalinga di Cuorgnè affronta la Negrini/CTE Acqui seconda, in uno scontro tra due favorite per i playoff. Nemmeno l’altra seconda, la Canottieri Olgina Piacenza, avrà vita facile in casa della PVL Cerealterra Ciriè, per non parlare dello scontro diretto tra le due quarte, Colombo Volley Genova e Volley Parella Torino. Sarà dunque una giornata che potrebbe mettere ordine nelle gerarchie di questa prima parte di stagione.

SERIE B MASCHILE – GIORNATA 5

Sant’Anna Tomcar – FAS Albisola

Alto Canavese – Negrini/CTE Acqui

PVL Cerealterra Ciriè – Canottieri Olgina Piacenza

AS Novi – CUS Genova

Colombo Volley Genova – Volley Parella Torino

Mercatò Alba – Zephyr Mulattieri Spezia

Fenera Chieri 76 – NPSG La Spezia

SERIE B MASCHILE – CLASSIFICA

Alto Canavese 11;

Canottieri Olgina Piacenza, Negrini/CTE Acqui 9;

Volley Parella Torino, Colombo Volley Genova, Mercatò Alba 7;

PVL Cerealterra Ciriè, Zephyr Mulattieri Spezia, Sant’Anna Tomcar 6;

NPSG La Spezia 5;

AS Novi, Fenera Chieri 76 4;

CUS Genova 3;

FAS Albisola 0.