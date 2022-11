L’Alba Volley: i risultati e gli impegni settimanali delle formazioni giovanili

Mese, quello di Novembre, che inizia fitto di impegni per le compagini albesi. Il primo appuntamento settimanale ha visto martedì 1 novembre la Serie D sfidarsi in Coppa Piemonte contro LPM Bam Mondovì. Bella prestazione per il giovane team che si è imposto sulle avversarie con un netto 3 a 0.

Seconda formazione a scendere in campo sarà l’Under 14 eccellenza L’ALBA VOLLEY MARCOPOLO che, sabato 5/11 alle ore 15:30, sfiderà al Palacentrostorico il P.G.S. El Gall.

Squadra quella di Alba completamente rinnovata che piano piano sta crescendo, tanto che domenica, nella categoria superiore dell’Under 16, ha battuto per 3 a 1 la formazione del Busca.

Stesso giorno e stesso palazzetto per veder giocare la Serie D che, dopo aver giocato in Coppa Piemonte, torna ad affrontare la regular season e alle 20:45 incontrerà la Sicom Cherasco.

Nell’alternanza delle gare casalinghe sarà questa volta la nostra prima squadra (B2) a giocare in trasferta a Cossato (BI) alle ore 20,30 contro la Bonprix Team Volley.

Forti del fatto di essere ancora imbattuti si andrà a Biella aggressive per centrare la quinta vittoria consecutiva.

Domenica 6/11 alle ore 11:00 si tornerà al palazzetto albese per vedere in scena l’Under 16 Eccellenza che si troverà di fronte il Club76 PlayAsti. Gruppo che arriva da un risultato sorprendente per 3 a 0 ottenuto domenica scorsa sul difficile campo di Alessandria, decisamente la miglior prestazione effettuata finora da inizio stagione.

L’Under 13 di coach Viola, L’ALBA VOLLEY SIMPLAST GROUP domenica alle 14:30 scenderà in campo per la prima giornata di campionato al Palasport di Canelli contro PVB Generali Bosca Canelli 13.

Ultima formazione a chiudere il match-program sarà L’Under 18 di Biestro che, dopo la vittoria appena conquistata per 3 a 1 contro Insieme Marene-Savigliano, alle 18 giocherà contro al Club76 PlayAsti.

Weekend ancora senza partite di campionato per l’UNDER 13 de L’Alba Volley Junior che, complice il turno di riposo, inizierà la propria stagione domenica 13 novembre.

In attesa dell’inizio le nostre atlete 2011, nel weekend appena passato, hanno partecipato al Torneo di Halloween organizzato da Mondovì portando ancora una volta L’Alba Volley a vincere il prestigioso trofeo. Grande soddisfazione e complimenti alle piccole dell’Under12.

Tale risultato conferma la tradizione che vuole le giovanili de L’Alba Volley molto competitive anche nelle categorie di esordio al mondo della pallavolo come l’Under 12 a dimostrazione di una scuola che si dimostra assolutamente di qualità e molto competitiva nel contesto. A conclusione del bel weekend passato il premio “miglior giocatore” sarà consegnato dalla società organizzatrice alla nostra atleta e capitana dell’Under12 Celeste Monte.

Facendo un grande in bocca al lupo a tutte le formazioni per queste imminenti gare invitiamo tutti i tifosi a seguire le nostre atlete e venire a sostenere i colori de L’Alba Volley.

