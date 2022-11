Basket U19 Eccellenza: la Novipiù Langhe Roero vince ancora

La Novipiù prosegue l’ottima marcia in Under 19 Eccellenza vincendo la quarta partita in cinque incontri disputati. Nella sfida del Pala 958 Campus scappa velocemente a +20, Vado Ligure si riavvicinerà anche a -5 ma non raggiungerà mai i locali.

La partita

Nella quinta giornata di Under 19 Eccellenza la Novipiù ospita Vado e vuole riscattare la sconfitta in Serie B a Livorno. Ad assistere alla sfida al Pala 958 cìè una bella cornice di quasi un centinaio di spettatori, tra i quali diversi amici dell’Olimpo Basket e della Pallacanestro Farigliano.

L’avvio è tutto piemontese: 7-0 in un minuto. Poi i liguri si accendono e risalgono a -1 (10-9). Coach Jacomuzzi chiede la pressione a tutto campo e ottiene subito ottimi frutti, con le due schiacciate di fila di Lomele e Mobio: 18-11 a fine periodo. Lo stesso Mobio inaugura i secondi dieci minuti con la quarta tripla locale (21-11) ed il break prosegue a gonfie vele fino al canestro del +20 (31-11) che sembra aver spaccato del tutto la contesa. Prima della pausa, però, gli ospiti piazzano uno 0-12 e (dal 34-13) si avvicinano 34-25 a metà gara.

Il recupero ligure prosegue dopo la pausa, fino al -6 (36-30). Poi, Corgnati dà nuova linfa ai suoi, lo segue Mobio che va a schiacciare in testa a un difensore avversario: 43-30. Si prosegue a elastico tra il +14 e il +12, ma in chiusura di frazione uno 0-5 di Vado vale il -8 dopo la tripla allo scoccare del trentesimo: 49-41.

Immediato -5 esterno (49-44), poi con pazienza la Novipiù costruisce tiri nel pitturato e riapre lentamente la forbice. Superata la doppia cifra col tiro libero di Mobio, ci pesa Longo segnando il +15 (65-50, canestro e fallo) a far partire i titoli di coda. Campus vince 67-55 e si rimette subito la marcia, dopo l’ultima difficile trasferta labronica. Il prossimo impegno per i ragazzi di coach Jacomuzzi sarà nuovamente al Pala 958, sabato si scende in campo per la sfida contro Piombino.

Tabellino

Novipiù Campus Piemonte-Pallacanestro Vado: 67-55 (18-11, 16-14, 15-16, 18-14).

Novipiù Campus Piemonte: Mobio 21, Corgnati 11, Manna 10, Makke 8, Longo 8, Lomele 4, Castellino 2, Elkazevic 2, Obakhavbaye 1, Sirchia. All. Jacomuzzi, Ass. Gaudio.

Pallacanestro Vado: Vujic 13, Stankovic 11, Squeri 9, Tridondani 7, Fantino 6, Pellegrino 5, Serafini 2, Mbeledogu 2, Migoni, Micalizzi, Bertolotti. All. Imarso, Ass. Saltarelli.

Ufficio Stampa Novipiù Campus Langhe Roero