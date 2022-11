Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì si riprende, Busto Arsizio, Cremona e Olbia sono il trio di testa

Giornata già pazza, la seconda della Serie A2 femminile di pallavolo. La Lpm Bam Mondovì fa il suo a Lecco, pur faticando all’inizio, ma porta a casa i tre punti. Non è andata così bene né alla Valsabbina Millenium Brescia né alla Itas Trentino in partite sulla carta agevoli.

Dopo lo scivolone casalingo dell’esordio, la LPM Bam Mondovì si riscatta andando a imporsi sul campo della Picco Lecco per 3-1. Galvanizzate dall’esordio casalingo in A2, le padrone di casa partono forte, mettendo in difficoltà delle monregalesi ancora contratte. Ma quando le ragazze di coach Solforati trovano i giusti riferimenti dimostrano di avere grande qualità e portano a casa i tre punti. Il prossimo impegno del “Puma” sarà domenica 6, quando a Mondovì arriverà Albese.

IL RESOCONTO DELLA PARTITA

L’INTERVISTA A COACH SOLFORATI

IL COMMENTO DI VERONICA BISCONTI

Proprio la Tecnoteam Albese Volley Como è protagonista di uno dei due grandi upset di giornata: le lombarde vanno a vincere in casa della Itas Trentino, trascinate dai 18 puti di Stroppa e dai 17 di Nardo. Un punto in due partite, dunque, per le trentine, a cui non bastano i 21 della statunitense Carly Dehoog.

Non va meglio alla Valsabbina Millenium Brescia, protagonista del primo turno, che in casa della Bsc Materials Sassuolo di Maurizio Venco si arrende a sua volta in cinque set. Dopo tre set tirati le ospiti finiscono un po’ la benzina e si espongono al ritorno delle sassolesi, trainate da una Aurora Pistolesi da 22 punti.

In testa a punteggio pieno rimangono tre squadre, U.S. Esperia Cremona, Volley Hermaea Olbia e Futura Giovani Busto Arsizio: per nessuna delle tre si è però trattato di successi facili, segno che l’A2 2022/23 è veramente molto competitiva.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 2

Club Italia – U.S. Esperia Cremona 1-3 (25-20; 22-25; 14-25; 23-25)

Itas Trentino – Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (18-25; 16-25; 25-17; 25-17; 10-15)

Futura Giovani Busto Arsizio – Emilbronzo 2000 Montale 3-0 (25-21; 25-20; 25-23)

Bsc Materials Sassuolo – Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (24-26; 27-25; 22-25; 25-16; 15-12)

Picco Lecco – Lpm Bam Mondovì 1-3 (25-17; 11-25; 20-25; 20-25)

Chromavis Eco Db Offanengo – Volley Hermaea Olbia 1-3 (26-28; 25-21; 19-25; 23-25)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

U.S. Esperia Cremona, Volley Hermaea Olbia, Futura Giovani Busto Arsizio 6;

Bsc Materials Sassuolo, Valsabbina Millenium Brescia 4;

Lpm Bam Mondovì, Picco Lecco 3;

Tecnoteam Albese Volley Como 2;

Itas Trentino, Emilbronzo 2000 Montale 1;

Chromavis Eco Db Offanengo, Club Italia 0.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 3

Club Italia – Picco Lecco (sabato)

Volley Hermaea Olbia – Itas Trentino (sabato)

Valsabbina Millenium Brescia – Futura Giovani Busto Arsizio

Chromavis Eco Db Offanengo – Emilbronzo 2000 Montale

Bsc Materials Sassuolo – U.S. Esperia Cremona

Lpm Bam Mondovì – Tecnoteam Albese Volley Como