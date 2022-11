“Storia di un intento assurdo” per il primo appuntamento stagionale al Magda Olivero di Saluzzo

Parte ufficialmente giovedì 3 novembre la stagione teatrale al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj Aps, con lo spettacolo “Edificio 3. Storia di un intento assurdo”.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Claudio Tolcachir, tra i protagonisti della feconda Nouvelle Vague teatrale argentina e oggi riconosciuto come un talento poliedrico ed un sensibile autore di storie surreali e commoventi dedicate alla complessità delle relazioni umane. “Edificio 3. Storia di un intento assurdo” è una commedia in cui cinque personaggi condividono lo spazio ristretto di un ufficio; le loro vicende personali vi si intrecciano, con momenti di commozione, effetti grotteschi e di comicità.

Il gruppo di colleghi è sperduto in un ufficio in disarmo di una grande azienda pubblica: l’ascensore è rotto, la macchinetta del caffè anche, il lavoro langue, l’ufficio del personale è stato trasferito altrove e ormai non registra più le presenze degli impiegati. Tutto e tutti qui sembrano abbandonati, ma forse non ancora sconfitti. Resistono solo tradimenti, equivoci, desideri irrefrenabili, sogni, rimpianti e progetti per un futuro a cui queste anime sbandate continuano ad aggrapparsi nella speranza di ritrovarsi.

Tutta la vita è gettata davanti agli occhi degli spettatori, che si riconoscono in queste storie, perché Claudio Tolcachir sa mettere spettatori e spettatrici di fronte allo specchio dei propri sentimenti. C’è Sandra, single che fa di tutto per rimanere incinta; Ettore, cinquantenne mammone, che solo dopo la morte della madre si avventura nelle prime goffe esperienze amorose; c’è la confusionaria, invadente, affettuosa Monica e c’è l’amore combattuto tra il fragile e violento Manuel e la più equilibrata Sofia.

Il costo del biglietto è di €20, ridotto a €18 (per Over 65, Possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI, Abbonati alle stagioni a cura di Piemonte dal Vivo, Soci Arci) e ridotto a €15 per Under 26. Informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it

EDIFICIO 3

Storia di un intento assurdo

scritto e diretto da Claudio Tolcachir

traduzione Rosaria Ruffini

luci Claudio De Pace

costumi Giada Masi

con (in ordine alfabetico) Rosario Lisma, Stella Piccioni, Valentina Picello, Giorgia Senesi, Emanuele Turetta

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa/Carnezzeria srls/Timbre4

in collaborazione con Aldo Miguel Grompone

